Durante la última semana, las redes sociales han sido testigo del enfrentamiento entre Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, y Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, por el escándalo de la aparente infidelidad que habría protagonizado esta con Evelio Escorcia, expareja de la hija del Cacique de La Junta.

Lee también: "Yo si soy una dama, payasa": Fuerte enfrentamiento entre la hija de Diomedes Díaz y la viuda de Martín Elías

La historia tomó fuerza tras la aparición pública de Lily, quien brindó por primera vez su propia versión de la ruptura con su exesposo. Según publicaciones en redes sociales, Díaz aseguró que durante su matrimonio con Escorcia no tenía conocimiento de una relación paralela entre él y Dayana Jaimes.

De acuerdo con su relato, las pruebas de la infidelidad solo salieron a la luz varios años después del divorcio, cuando mantuvo una conversación directa con Jaimes para comparar versiones: “Ella me juró que no sabía que Evelio tenía otro hogar y que, cuando se enteró, optó por alejarse”, expresó en esa interacción.

Estas declaraciones repercutieron en el entorno familiar y entre los seguidores de ambos personajes, puesto que la historia involucra al círculo de confianza de la dinastía Díaz.

Tras los audios publicados por Lily, Dayana Jaimes decidió pronunciarse ante la divulgación de conversaciones privadas, señalando que dichos intercambios tenían como objetivo aclarar el pasado y cerrar ciclos personales.

La viuda de Martín Elías comunicó que acudirá a la Fiscalía, argumentando que la difusión de videos sobre el caso expuso su número personal y desencadenó una ola de amenazas y mensajes intimidatorios. “Voy a la Fiscalía porque después de esos videos se hizo público mi número personal. Me amenazan, me llaman, me mandan mensajes”, declaró Dayana Jaimes.

En este contexto, la posición de Rafael Santos, hijo mayor de Diomedes Díaz y hermano de una de las implicadas, cobró relevancia. Aunque inicialmente optó por no pronunciarse sobre el tema, la circulación de declaraciones falsas atribuidas a su persona lo llevó a desmentir públicamente tales afirmaciones a través de sus redes sociales.

Entre los mensajes apócrifos que se le adjudicaron, figuraba uno que decía: “Yo sabía que no estaba equivocado al pensar que esa mujer no era buena para mi hermano, Martín Elías, lástima que Martín no está aquí para que viera lo mala mujer que es y que ha sido”, referido a Dayana.

En las últimas horas, y citando estas palabras, Santos publicó en sus historias de Instagram una foto en las que respondió de manera categórica: “Totalmente falso”, dejando claro que nunca hizo esa clase de comentarios en contra de Jaimes.

Betsy Liliana entra en escena



Pero el conflicto dio un giro inesperado cuando Betsy Liliana González, madre de Lily Díaz y expareja del legendario cantante Diomedes Díaz, decidió salir públicamente en defensa de su hija. Conocida en redes como “la doctora” o “la médica”, Betsy Liliana no se guardó nada y lanzó duras acusaciones contra Dayana.

A través de sus redes sociales, la empresaria anunció que pronto dará una entrevista exclusiva al programa ‘La Red’, en la que contará su versión de los hechos y lo que, según ella, realmente ocurrió entre Dayana y Evelio Escorcia.

“Lilianita, mi primogénita, lo que es con Lily es conmigo. Ahora la que va a hablar soy yo”, escribió en un mensaje que rápidamente se viralizó.

En medio de su defensa, la doctora también difundió nuevos audios en los que se dirige directamente a Dayana Jaimes con tono desafiante. En uno de los fragmentos más comentados, se le escucha decir:

Dayana Jaimes, te habla la gran Betsy Liliana, la mamá de Lilianita. Quiero que sepas que tienes más cara que espalda. Tras de que te abren las puertas de la casa, mi hija te abrió las puertas, y vas y le pagas acostándote con su marido.

Y fue más allá, al recordar el pasado amoroso de Dayana:

“Así como se lo quitaste a Lilianita, también lo hiciste con Caya Varón. Porque antes de ser la viuda de Martín Elías, fuiste la moza. No se te olvide”, expresó, avivando una herida que muchos creían cerrada.

Caya Varón, exesposa de Martín Elías y madre de su primer hijo, también fue mencionada en medio de la polémica, aunque hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre los hechos.

Rafael Santos opina

En este contexto, la posición de Rafael Santos, hijo mayor de Diomedes Díaz y hermano de una de las implicadas, cobró relevancia. Aunque inicialmente optó por no pronunciarse sobre el tema, la circulación de declaraciones falsas atribuidas a su persona lo llevó a desmentir públicamente tales afirmaciones a través de sus redes sociales.

Entre los mensajes apócrifos que se le adjudicaron, figuraba uno que decía: “Yo sabía que no estaba equivocado al pensar que esa mujer no era buena para mi hermano, Martín Elías, lástima que Martín no está aquí para que viera lo mala mujer que es y que ha sido”, referido a Dayana.

En las últimas horas, y citando estas palabras, Santos publicó en sus historias de Instagram una foto en las que respondió de manera categórica: “Totalmente falso”, dejando claro que nunca hizo esa clase de comentarios en contra de Jaimes.

Noticia al Día