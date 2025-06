Silvestre Dangond despide a su hijo que estudiará en EEUU: “Es duro dejarte”

Silvestre Dangond armó un carrete de fotos en los que plasmó lo emocionado que se encontraba tras decirle “adiós” a su hijo para que emprendiera un nuevo camino en Estados Unidos, donde entraría a estudiar.

El integrante de la familia estará en Nueva York, formándose en Pace University durante un tiempo.

Silvestre Dangond y su esposa, Piery Avendaño, acompañaron a su hijo en la mudanza fuera de Colombia, dejándolo acomodado para que emprendiera una experiencia totalmente distinta. Ambos posaron junto a él, expresándole todo el amor y orgullo que sentían.

“Hijo de mi amor, Luis José. Toda mi lucha para llegar a este punto es para que tú sigas luchando por tus ideales y deseos. Es duro dejarte, pero me da confianza ver los valores que en casa te inculcaron. No se te olvide que siempre caminamos en línea delgada, que la mejor pelea es la que no se hace y que el hombre vale por lo que tiene en la cabeza más no por lo que lleva puesto”, escribió en el pie de foto del post, en el que ya reunió más de 160.000 likes.

El intérprete de ‘La gringa’ llamó la atención de los curiosos tras utilizar su cuenta oficial de Instagram para compartir la noticia, la cual se enfocaba en uno de sus hijos. El vallenatero subió imágenes en las que revelaba una nostálgica despedida que le daba al joven.

Noticia al Día/RRSS