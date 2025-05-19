Silvestre Dangond se pronunció sobre el cantante de vallenato asesinado en Bogotá: Era hermano de un corista de su agrupación

El asesinato del cantante vallenato Diego Armando Pineda Maestre conmocionó al mundo de la música y a la comunidad vallenata.

Entre las voces que se pronunciaron está la del reconocido cantante Silvestre Dangond, que expresó su pesar a través de un comunicado en el que reveló que Pineda era hermano de Nico Pineda, uno de los coristas de su agrupación musical.

En el mensaje, el intérprete de La colegiala describió a Diego como un joven lleno de vida, talento y sueños, y destacó el vacío irreparable que deja su partida. “Hoy abrazamos con el alma a Nico y seres queridos, y elevamos una oración por el eterno descanso de Diego. Nos unimos a su dolor y les acompañamos en este momento tan difícil con todo nuestro amor y solidaridad. Descansa en paz, Diego. Tu luz y música vivirán por siempre en el corazón de quienes te amaron”, expresó el artista.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, el crimen ocurrió en la madrugada del sábado 17 de mayo en la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de capital donde Diego fue interceptado por dos hombres armados mientras se desplazaba en un vehículo particular. El ataque, que dejó al artista sin vida tras recibir varios disparos, generó una ola de reacciones entre colegas, seguidores y familiares, que lamentan profundamente su pérdida.

De acuerdo con las autoridades, el cantante, de 39 años, y originario de Valledupar, César, se encontraba como copiloto en un automóvil tras salir de un partido de fútbol. En un tramo de la vía, otro vehículo bloqueó su camino y desde su interior se efectuaron disparos dirigidos al lado donde se encontraba Diego.

Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, los médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales. El conductor del vehículo en el que viajaba intentó perseguir a los atacantes, lo que permitió a las autoridades desplegar un operativo en la ciudad. Minutos después, el vehículo de los agresores fue hallado abandonado en la localidad de Los Mártires, junto con un arma traumática y otros elementos que ahora son analizados por los investigadores.

El coronel Pedro Saavedra, comandante operativo de control y reacción de la Policía Metropolitana, aseguró que se están evaluando varias hipótesis sobre el caso, incluyendo un posible intento de robo, un ajuste de cuentas o conflictos previos que el cantante pudiera haber enfrentado.

Noticia al Día/Infobae