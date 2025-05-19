Domingo 24 de agosto de 2025
Al Dia

Silvestre Dangond se pronunció sobre el cantante de vallenato asesinado en Bogotá: Era hermano de un corista de su agrupación

Diego Pineda Maestre era hermano de un corista de su agrupación

Por Ernestina García

Foto: Silvestre Dangond
El asesinato del cantante vallenato Diego Armando Pineda Maestre conmocionó al mundo de la música y a la comunidad vallenata.

Lee también: Asesinaron al cantante de vallenato Diego Pineda Maestre en Bogotá

Entre las voces que se pronunciaron está la del reconocido cantante Silvestre Dangond, que expresó su pesar a través de un comunicado en el que reveló que Pineda era hermano de Nico Pineda, uno de los coristas de su agrupación musical.

En el mensaje, el intérprete de La colegiala describió a Diego como un joven lleno de vida, talento y sueños, y destacó el vacío irreparable que deja su partida. “Hoy abrazamos con el alma a Nico y seres queridos, y elevamos una oración por el eterno descanso de Diego. Nos unimos a su dolor y les acompañamos en este momento tan difícil con todo nuestro amor y solidaridad. Descansa en paz, Diego. Tu luz y música vivirán por siempre en el corazón de quienes te amaron”, expresó el artista.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, el crimen ocurrió en la madrugada del sábado 17 de mayo en la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de capital donde Diego fue interceptado por dos hombres armados mientras se desplazaba en un vehículo particular. El ataque, que dejó al artista sin vida tras recibir varios disparos, generó una ola de reacciones entre colegas, seguidores y familiares, que lamentan profundamente su pérdida.

De acuerdo con las autoridades, el cantante, de 39 años, y originario de Valledupar, César, se encontraba como copiloto en un automóvil tras salir de un partido de fútbol. En un tramo de la vía, otro vehículo bloqueó su camino y desde su interior se efectuaron disparos dirigidos al lado donde se encontraba Diego.

Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, los médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales. El conductor del vehículo en el que viajaba intentó perseguir a los atacantes, lo que permitió a las autoridades desplegar un operativo en la ciudad. Minutos después, el vehículo de los agresores fue hallado abandonado en la localidad de Los Mártires, junto con un arma traumática y otros elementos que ahora son analizados por los investigadores.

El coronel Pedro Saavedra, comandante operativo de control y reacción de la Policía Metropolitana, aseguró que se están evaluando varias hipótesis sobre el caso, incluyendo un posible intento de robo, un ajuste de cuentas o conflictos previos que el cantante pudiera haber enfrentado.

Noticia al Día/Infobae

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
