Simulacro de sismo en Maracaibo

Hoy, 27 de septiembre, a las 9:00 a.m., el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo activó un simulacro de sismo en la parroquia Coquivacoa, con la participación de Protección Civil, Bomberos Maracaibo y el poder popular.
E.B.N Jesús María Portillo fue el epicentro de esta jornada de prevención, donde:
415 personas fueron instruidas
28 equipos desplegados
418 funcionarios participaron
Finalización: 9:12 a.m.
Este ejercicio fortalece nuestra capacidad de respuesta ante emergencias y demuestra el compromiso de ZOEDAN Zulia con la seguridad de todos.
¡La prevención salva vidas!
Nota de Prensa