Simulacro de sismo en Maracaibo

Hoy, 27 de septiembre, a las 9:00 a.m., el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo activó un simulacro de sismo en la parroquia Coquivacoa, con la participación de Protección Civil, Bomberos Maracaibo y el poder popular.

E.B.N Jesús María Portillo fue el epicentro de esta jornada de prevención, donde:

415 personas fueron instruidas

28 equipos desplegados

418 funcionarios participaron

Finalización: 9:12 a.m.

Este ejercicio fortalece nuestra capacidad de respuesta ante emergencias y demuestra el compromiso de ZOEDAN Zulia con la seguridad de todos.

¡La prevención salva vidas!

