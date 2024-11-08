Simuló que estaba secuestrada para obligar a su pareja a vender su vivienda en Barinas

La mujer se encontraba en Cartagena junto a un hombre que conoció vía web

Melisa Isabel Palencia Ruíz, de 24 años, quedó detenida por simular que estaba secuestrada.

La información la dio a conocer el director del CICPC a través de sus redes sociales.

Precisaron, que sus familiares acudieron a una de sus sedes en Barinas e informaron que se encontraba secuestrada y para su liberación le exigían 5 mil dólares.

Las comisiones detectivescas activaron los protocolos de investigación requeridos ante estos hechos y a través del trabajo técnico – científico, determinaron que la mujer no se encontraba en cautiverio.

Palencia, presuntamente había salido de su vivienda con destino a las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), de la ciudad de Sabaneta, en el estado Barinas; pero quedó incomunicada por un largo tiempo.

Horas después, su esposo comenzó a recibir mensajes de texto, indicando que se encontraba secuestrada y solicitaban una alta suma de dinero a cambio de su liberación, por lo que durante varios días, los presuntos captores le informaban que de no poseer el dinero, la matarían.

Sin embargo, le indicaban que podía vender su vivienda y entregarles el dinero; vivienda adquirida con dinero que recibió Melisa durante varios meses por parte de un hombre a quien había conocido vía web.

La información generó suspicacia en los funcionarios, quienes realizaron un extenso trabajo de investigación y determinaron que tal secuestro no había ocurrido y que la mujer se encontraba en la ciudad de Cartagena, Colombia, junto a un hombre que había conocido a través de una página web.

Los detectives siguieron la negociación con los presuntos captores, hasta que el esposo de la víctima fue contactado por Melisa, quien le indicó que había logrado negociar su liberación por 400 dólares y que se encontraba en ruta a su residencia para ubicar el dinero y regresar a entregarlo.

Su llegada conllevó a la movilización de las comisiones y materializaron su detención, ubicándole una Tablet utilizada para sostener la comunicación con sus parientes.

