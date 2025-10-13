Sismo de 3.7 se registró en Guárico: Se sintió en Caracas y otras zonas del país

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó un movimiento telúrico de magnitud 3.7 este lunes 13 de octubre, con epicentro en el estado Guárico, a 58 kilómetros al sureste de El Sombrero.

El sismo, ocurrido a las 12:54 p.m. con una profundidad superficial de 5.7 kilómetros, se sintió con mayor intensidad en la Gran Caracas y otras zonas del país, según múltiples testimonios en redes sociales.

El epicentro también se localizó a 61 kilómetros al este de Calabozo, en una zona predominantemente rural. Aunque no se reportan daños materiales ni heridos de momento, el evento generó alarma inmediata entre los capitalinos.

"Temblor fuerte en San Bernardino, justo a las 12:54 p.m.", tuiteó un usuario en X, mientras que otro desde Guarenas alertó: "Se sintió con todo aquí, ¡qué susto!". Reportes leves llegaron también desde Valencia y Maracay, donde el movimiento fue más sutil.

Más temprano se reportaron temblores en Bachaquero, estado Zulia, en Güiria, estado Sucre, El Tocuyo y Calabozo, pero de pocas intensidades.

Noticia al Día/Funvisis