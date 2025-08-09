Sismo de 5,9 se registra en las costas de Guatemala

Un movimiento sísmico de magnitud 5,9 se produjo frente a las costas del Pacífico guatemalteco, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro fue ubicado a 101 kilómetros al sur-suroeste del municipio de Champerico, con una profundidad estimada de 9 kilómetros.

En contraste, las autoridades del Servicio Sismológico de Guatemala informó que la magnitud del evento fue de 5,3, con epicentro localizado a 69 kilómetros al suroeste de Champerico y una profundidad de 12 kilómetros. Las diferencias en los registros obedecen a los métodos de medición utilizados por cada institución.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales como consecuencia del sismo. Las autoridades locales mantienen vigilancia en las zonas cercanas al epicentro y han activado protocolos preventivos ante posibles réplicas.

El evento telúrico fue percibido en varias localidades del suroccidente del país, sin que se haya generado alarma generalizada. Equipos técnicos continúan evaluando la situación para descartar afectaciones en infraestructuras críticas o comunidades vulnerables.

Guatemala se encuentra en una región de alta actividad sísmica, debido a la interacción de placas tectónicas en el área del Cinturón de Fuego del Pacífico. Las instituciones encargadas del monitoreo sísmico recomiendan a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de protección civil.

Noticia al Día / RT