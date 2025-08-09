Sábado 09 de agosto de 2025
Al Dia

Sismo de 5,9 se registra en las costas de Guatemala

El epicentro fue ubicado a 101 kilómetros al sur-suroeste del municipio de Champerico, con una profundidad estimada de 9 kilómetros

Por Andrea Guerrero

Sismo de 5,9 se registra en las costas de Guatemala
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un movimiento sísmico de magnitud 5,9 se produjo frente a las costas del Pacífico guatemalteco, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro fue ubicado a 101 kilómetros al sur-suroeste del municipio de Champerico, con una profundidad estimada de 9 kilómetros.

En contraste, las autoridades del Servicio Sismológico de Guatemala informó que la magnitud del evento fue de 5,3, con epicentro localizado a 69 kilómetros al suroeste de Champerico y una profundidad de 12 kilómetros. Las diferencias en los registros obedecen a los métodos de medición utilizados por cada institución.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales como consecuencia del sismo. Las autoridades locales mantienen vigilancia en las zonas cercanas al epicentro y han activado protocolos preventivos ante posibles réplicas.

El evento telúrico fue percibido en varias localidades del suroccidente del país, sin que se haya generado alarma generalizada. Equipos técnicos continúan evaluando la situación para descartar afectaciones en infraestructuras críticas o comunidades vulnerables.

Guatemala se encuentra en una región de alta actividad sísmica, debido a la interacción de placas tectónicas en el área del Cinturón de Fuego del Pacífico. Las instituciones encargadas del monitoreo sísmico recomiendan a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de protección civil.

Noticia al Día / RT

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Asamblea Nacional rechaza nuevas acciones de EEUU contra Venezuela

Asamblea Nacional rechaza nuevas acciones de EEUU contra Venezuela

167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve

Endrick es el heredero del dorsal ‘9’ en el Real Madrid

Endrick es el heredero del dorsal ‘9’ en el Real Madrid

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

Incendios fuera de control devoran California

Incendios fuera de control devoran California

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

A 37 años de la partida de Don Ramón

A 37 años de la partida de Don Ramón

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Activan servicio de agua en estas nueve parroquias de Maracaibo

Activan servicio de agua en estas nueve parroquias de Maracaibo

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Noticias Relacionadas

Al Dia

Sismo de 5,9 se registra en las costas de Guatemala

El epicentro fue ubicado a 101 kilómetros al sur-suroeste del municipio de Champerico, con una profundidad estimada de 9 kilómetros
Internacionales

Más de 100.000 israelíes salen a las calles en jornada de manifestaciones

Actualmente la Policía está intentando dispersar a los manifestantes para restaurar la circulación en esa autopista clave y ya ha realizado tres detenciones
Nacionales

Explosión por presunta fuga de gas dejó 12 heridos en Barcelona, Anzoátegui

No se registraron víctimas fatales
Zulia

Noticia al Día lamenta el fallecimiento de la periodista María Auxiliadora Delgado María Toutunji

Extendemos nuestras palabras de solidaridad y consuelo a sus familiares, amigos y colegas.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025