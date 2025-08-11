Sismo de magnitud 4.9 sacude el Valle del Cauca

Durante la noche del domingo 10 de agosto, se registró un nuevo sismo en varias regiones del país, provocando preocupación entre los habitantes, aunque no se reportaron daños significativos.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), responsable del seguimiento de la actividad sísmica en el país, confirmó el evento.

Según el informe oficial, el temblor se produjo a las 7:16 p.m., con epicentro en el municipio de El Dovio, ubicado en el Valle del Cauca, una de las áreas con mayor frecuencia sísmica en Colombia.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.9 y se originó a una profundidad de 131 kilómetros. Cabe destacar que Los Santos es considerado uno de los focos sísmicos más activos tanto en Colombia como en América Latina.

Noticia al Día / Semana