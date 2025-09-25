Sismos interrumpieron el descanso de los marabinos que habitan en apartamentos

Ante los últimos movimientos telúricos registrados en el estado Zulia en horas de la noche, habitantes de apartamentos en distintos sectores de Maracaibo evacuaron sus residencias por temor al peligro que representan posibles réplicas sísmicas o el colapso estructural de sus edificaciones.

Muchas personas han pernoctado tras los últimos sismos que sacudieron la ciudad, optando por permanecer en espacios abiertos.

Las autoridades regionales han exhortado a la población a mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad establecidos.

Equipos de Protección Civil y bomberos se encuentran desplegados en distintas zonas, realizando evaluaciones de daños, brindando asistencia y garantizando seguridad de los marabinos.

Se recomienda a los residentes mantenerse informados a través de los canales oficiales de Protección Civil y Administración de Desastres para evitar la difusión de rumores que puedan generar pánico a la población.

Fotos: Sector Valle Claro y Sabaneta

