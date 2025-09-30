Martes 30 de septiembre de 2025
Al Dia

Sistema contable propio vs. del cliente: ¿qué le conviene más a los contadores independientes?

: ¿Te ha tocado adaptar tu contabilidad a herramientas de terceros? Descubre cómo eso impacta tu tiempo y tu reputación.

Por Isidro Lopez

Sistema contable propio vs. del cliente: ¿qué le conviene más a los contadores independientes?
Sistema contable propio vs. del cliente: ¿qué le conviene más a los contadores independientes?
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Es muy común que los contadores se encuentren con clientes cuya dinámica de trabajo es diferente a la que ellos manejan y acaben en un dilema en el que se cuestionan si lo más prudente es hacer las cosas de acuerdo a los parámetros de la otra parte, o bien, adherirse a sus métodos propios.

En un intento por mantener una relación tranquila con el usuario, aceptas seguir su metodología, pero muchas veces, eso llega a ser contraproducente, en especial, cuando la herramienta que utilizan (si cuentan con una), no es la indicada.

¿Qué haces tú en tales casos? ¿Continúa laborando con dicha tecnología, aunque entorpezca tu productividad o prefieres sugerir el uso de la solución que a ti sí te funciona? Descubre lo que te conviene como profesional de este rubro leyendo los próximos párrafos.

¿Es viable operar con el sistema del cliente?

Algunos contadores aceptan hacerlo por el tema de la practicidad, ya que pueden acceder rápidamente a la información que necesitan; o cuando se trata de empresas pequeñas que manejan pocos movimientos y tienen su información bien organizada.

Aunque la intención está, ciertos factores lo complican todo: uno de ellos es que la herramienta posee un diseño poco amigable, otro es la comprensión de las reglas internas del cliente (códigos distintos para clasificar ingresos, formatos personalizados para reportar gastos, etc.), incluso la curva de aprendizaje para entender el funcionamiento de la plataforma.

El tiempo que esto consume, a la larga, afectará la productividad y la calidad del servicio que se brinda.

Entonces, ¿se recomienda más usar un sistema propio?

La utilización de un software para contadores independientes te ayudará en lo siguiente:

  • La centralización de datos bajo parámetros definidos por ti para que no solo mantengas un mejor control de estos, sino que también los interpretes con mayor facilidad y termines pronto con tareas como cierres mensuales, conciliaciones bancarias o presentaciones de impuestos.
  • El establecimiento de un flujo de trabajo único para todos los clientes, gracias al cual simplifiques rutinas contables y aceleres la respuesta ante requerimientos o auditorías
  • Trazabilidad, una que te haga saber quién cargó qué, cuándo lo hizo y en qué parte del proceso se encuentra cada registro y te impulse a fortalecer tu metodología ante terceros, mucho más si gestionas obligaciones fiscales o tributarias en su nombre.
  • Ganarás profesionalismo y les mostrarás a los usuarios tu capacidad para entregar resultados confiables, favoreciendo la construcción de relaciones a largo plazo.

¿La solución que usas sí está a la altura?

Los programas contables para contadores que valen la pena garantizan que toda la información que generan está validada y lista para su entrega, según los lineamientos de la autoridad tributaria, teniendo en cuenta que elementos como la facturación electrónica son parte del día a día en la mayoría de sectores.

Depender del software del cliente hace que cumplir con varias exigencias se vuelva algo complejo; en cambio, si empleas uno propio con el que ya te encuentras familiarizado y sabes que es eficiente, crearás un escudo contra sanciones por inconsistencias.

Ya no va a ser necesario esperar a que se actualice su sistema, tampoco que te envíen información corregida: tú vas a definir los tiempos para que el trabajo salga y respondas a cualquier imprevisto que se presente.

¿Cómo se puede mantener un equilibrio?

No siempre es necesario imponer un sistema o ceder al que ya usa el cliente: en el mercado colombiano están disponibles soluciones en la nube que te permitirán estar en un punto medio y decidir cómo laborar, pero dándole a terceros la oportunidad de que interactúen en la plataforma sin que interfiera con tus procesos.

Siigo Contador, por ejemplo, es un software en la nube diseñado para ese escenario, ya que mientras tú decides cómo se clasifican las operaciones, el usuario podrá ingresar a cargar documentos o consultar información básica, así no tendrá que escribirte para saber cómo va su empresa, y tú no pierdes tiempo resolviendo dudas.

Por su parte, el programa Siigo Partner complementa dicha independencia, pues por cada cliente que integres al sistema, acumularás puntos canjeables por suscripciones, capacitaciones, licencias, e incluso, espacios de visibilidad profesional.

Recuerda siempre integrar soluciones que te hagan sentir motivado por ayudar a negocios que se acercan a ti en busca de una solución a los problemas que enfrentan: tanto emprendimientos en etapa temprana, como empresas con años de operación.

Pasos para tomar la decisión perfecta

  1. Define el tipo de servicio que prestas: ¿ofreces solo cumplimiento fiscal? ¿Incluyes asesoría financiera? Mientras más involucrado estés en la operación de tu cliente, más valor tiene contar con un software funcional.
  2. Ten en cuenta tu carga de trabajo: Sé consciente de la frecuencia de tus entregas, así como del volumen de información que manejas y tu capacidad para organizar varias cuentas.
  3. Piensa en cómo quieres posicionarte a futuro: Así, lograrás ofrecer una experiencia de servicio que te distinga frente a otros contadores y te haga construir una reputación sólida en el mercado.

¡Prepárate para ser el mejor del rubro!

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum "El vallenato que te gusta"

Gestos y expresiones de las mujeres en la actualidad

Gestos y expresiones de las mujeres en la actualidad

Cristo de Aranza: Donde nació la fe en Maracaibo

Cristo de Aranza: Donde nació la fe en Maracaibo

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl:

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl: "No tiene canciones en inglés"

Entender el cambio mundial (por el Dr. Ángel Lombardi)

Entender el cambio mundial (por el Dr. Ángel Lombardi)

La comedia Hello Sussy con Ana María Simón y Albi Abreu viene a Maracaibo el 5-Oct

La comedia Hello Sussy con Ana María Simón y Albi Abreu viene a Maracaibo el 5-Oct

El papel de la secretaria evoluciona con las tecnologías

El papel de la secretaria evoluciona con las tecnologías

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Trump reveló que EEUU fue “amenazado por Rusia” y que respondió enviando un submarino nuclear

Trump reveló que EEUU fue “amenazado por Rusia” y que respondió enviando un submarino nuclear

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

Noticias Relacionadas

Al Dia

Sistema contable propio vs. del cliente: ¿qué le conviene más a los contadores independientes?

: ¿Te ha tocado adaptar tu contabilidad a herramientas de terceros? Descubre cómo eso impacta tu tiempo y tu reputación.
Al Dia

Rafael Rincón González: A 103 años de su nacimiento,sus "Pregones Zulianos" siguen plasmados en la Plaza Baralt de su "Maracaibo Florido"

Un talento único hizo inmortal al querido pintor musical del Zulia, quien dejó un maravilloso legado
Deportes

26 peloteros venezolanos figuran en la postemporada 2025 de las Grandes Ligas

En la lista de 26 peloteros, tres zulianos estarán jugando los playoffs

Sucesos

Pereció quinceañera tras accidente en moto: Repartía invitaciones para su cumpleaños

Una adolescente, de 15 años de edad, Stefany Richelli Ramos Díaz, murió en horas de la noche del sábado 27 de septiembre tras sufrir politraumatismos durante un accidente de tránsito ocurrido en el estado Guárico.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025