Sistema Patria activará bonos de 73 y 43 dólares en los próximos días

Para los próximos días se tiene previsto que el Sistema Patria active dos bonos de 73 y 43 dólares. Dichas bonificaciones son las últimas en cancelar durante el mes en la plataforma, cerrando las ayudas mensuales que entrega el ejecutivo nacional.

Uno de ellos es el bono Cuadrantes de Paz, que es para los funcionarios de los cuerpos de seguridad además de bomberos como efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. El mismo es de 73 dólares, y sería por un monto cercano a los 12.000 bolívares en este mes.

Mientras que el bono Cultores Populares, lo cobran aquellas personas que están inscritas en la misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. El mismo tiene un monto de 43 dólares, un total de 6.700 bolívares, según el monto aproximado.

Noticia al Día / RDN