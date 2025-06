Situación de Chevron puede incidir pero no supone una merma para el país: Conindustria

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, aseveró que la suspensión de la licencia de Chevron para operar en Venezuela, puede incidir pero no supone una merma grande para la nación.

"No por el hecho que se vaya Chevron, se van a dejar de producir esos 250 mil barriles promedio aproximadamente. Sí, evidentemente puede haber alguna merma en ello porque, cambia de operadores. Pero esos taladros están ahí; hoy están siendo operados por manos venezolanas y por empresas venezolanas".

"Adicionalmente a ello, sí, también es estimable que tú tengas que dar un descuento para desviar esos barriles de petróleo en vez de Estados Unidos y sin sanciones a otros. Pero también es cierto de que Chevron no traía o no pagaba la totalidad de lo que él producía porque se descontaba parte de la deuda. Es decir, sí, evidentemente puede haber alguna variación, alguna merma, pero no es lo que se dice. Es decir, es positivo después de ello, hoy por hoy hay un plan para reducir las importaciones, es decir, sustituir importaciones por producción nacional", puntualizó el gremialista.

Aseveró que el sector no está en contra de las importaciones pero reitera su petición de competir en igualdad de condiciones con estos productos en materia de impuestos.

Señaló que de acuerdo a los datos manejados por el sector en la Encuesta de Coyuntura respecto al año 2024, existe crecimiento, que se mantiene en lo que va de este primer trimestres de 2025.

"Los industriales estimaban, que iban a tener un crecimiento para este año 2025 de alrededor del 11 %, no del 25 % como se había mencionado. Evidentemente, no todos los sectores están contemplados allí. (…) La pequeña industria, es la que más afectada", dijo.

Noticia al Día/Con información de UR