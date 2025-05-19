Sobre 35 °C se sentirán las temperaturas en la capital zuliana este lunes 19-May

Intenso amaneció el calor la mañana de este lunes, 19 de mayo en la capital zuliana, mientras que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica temperaturas por encima de los 35 grados Celsius (°C) en el área.

Hasta horas del mediodía de este lunes, el organismo estima cielo con nubosidad fragmentada acompañada de lluvias y lloviznas especialmente en áreas de Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Guárico, oeste de La Guaira, Aragua, Carabobo, sur de Yaracuy, Cojedes y sur de Lara.

Asimismo, el Inameh resalta que se mantendrá cielo nublado con precipitaciones variables y ocasionales descargas eléctricas en áreas del Zulia y Cojedes.

