Sobre la posibilidad de que EEUU entre en guerra contra Venezuela Trump reiteró: "No lo creo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista con la cadena CBS en momentos en que Estados Unidos envía militares y navíos al Caribe, donde han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, causando decenas de muertes.

"Lo dudo. No lo creo", afirmó Trump al programa "60 Minutes", al responder la pregunta sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro, asegura que Washington usa el tráfico de drogas como pretexto para apoderarse del petróleo venezolano.

Más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas, siendo el más reciente el sábado.

Expertos afirman que los ataques, que comenzaron a principios de septiembre, constituyen ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Washington aún no ha hecho pública ninguna evidencia de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza para Estados Unidos.

Noticia al Día/Con información de AFP