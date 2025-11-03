Lunes 03 de noviembre de 2025
Al Dia

Sobre la posibilidad de que EEUU entre en guerra contra Venezuela Trump reiteró: "No lo creo"

Más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas, siendo el más reciente el sábado.

Por Candy Valbuena

Sobre la posibilidad de que EEUU entre en guerra contra Venezuela Trump reiteró:
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este domingo que no creer que su país vaya a una guerra con Venezuela. Foto: Melina Mara-Pool vía Getty Images
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista con la cadena CBS en momentos en que Estados Unidos envía militares y navíos al Caribe, donde han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, causando decenas de muertes.

"Lo dudo. No lo creo", afirmó Trump al programa "60 Minutes", al responder la pregunta sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro, asegura que Washington usa el tráfico de drogas como pretexto para apoderarse del petróleo venezolano.

Más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas, siendo el más reciente el sábado.

Expertos afirman que los ataques, que comenzaron a principios de septiembre, constituyen ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Washington aún no ha hecho pública ninguna evidencia de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza para Estados Unidos.

Lee también: Trump niega estar considerando atacar a Venezuela

Noticia al Día/Con información de AFP

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

  • Metrópolis 103.9 FM (15%, 333 Votos)
  • Chiquinquira 90.9 FM (13%, 302 Votos)
  • Sabor 106 FM (12%, 268 Votos)
  • Okey 101 FM (11%, 256 Votos)
  • Urbe 96.3 FM (8%, 190 Votos)
  • Latinos 97.1 FM (6%, 129 Votos)
  • La Mega 99.7 FM (5%, 120 Votos)
  • Ninguna de las anteriores (5%, 120 Votos)
  • Gaiterisima 94.7 FM (5%, 109 Votos)
  • Éxitos 89.7 FM (4%, 86 Votos)
  • Rumbera 98.7 FM (4%, 82 Votos)
  • Romántica 92.5 FM (3%, 72 Votos)
  • Clásicos 100.5 FM (3%, 58 Votos)
  • Onda 107.3 FM (3%, 57 Votos)
  • Popular 95.5 FM (2%, 55 Votos)
  • Galáctica 94.5 FM (0%, 10 Votos)

Votantes totales: 2.247

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Loco lindo y la bombita Belloso donde se agolpan los recuerdos

Loco lindo y la bombita Belloso donde se agolpan los recuerdos

Ahora el ambulatorio de La Vereda del Lago atenderá a la comunidad

Ahora el ambulatorio de La Vereda del Lago atenderá a la comunidad

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 3 de noviembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 3 de noviembre

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Pistons superó a Mavericks en México

Pistons superó a Mavericks en México

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

Y así fue como Andrés dejó de ser príncipe y quedó fuera del registro de la realeza británica

Y así fue como Andrés dejó de ser príncipe y quedó fuera del registro de la realeza británica

Noticias Relacionadas

Al Dia

"Es venezolano de corazón": Baloo, el perrito argentino que hace vida en Maracaibo

Un perrito de raza poodle se ha vuelto viral en redes sociales, especialmente en TikTok, al mostrar una conmovedora y…
Al Dia

Tigres continúa en la cima de la tabla tras el cierre de la tercera semana en la LVBP

Tigres de Aragua ha finalizado como el mejor equipo de la competencia tras los primeros 15 juegos disputados en tres semanas de acción en la LVBP
Al Dia

Venezuela encabezó solicitudes de asilo en países desarrollados en 2024: Según la OCDE

Con casi 245 mil solicitantes de asilo en 2024, Venezuela se situó a la cabeza de los países de origen dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), seguida de Colombia con unos 157 mil solicitantes, señala el informe.
Sucesos

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

Otras cuatro personas resultaron lesionadas. También fueron llevadas al Hospital Universitario de Maracaibo. Autoridades siguen investigando lo que llevó a este impactante accidente vial

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025