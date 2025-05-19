Sobrevivientes del aparatoso choque de un buque escuela en el puente de Brooklyn vuelven a México

La Secretaría de Marina de México reportó que los 179 efectivos que sobrevivieron al choque de un buque de la Armada en el puente de Brooklyn (Nueva York) volvieron la madrugada de este lunes 19 de mayo al país.

Lee también: Buque Escuela "Simón Bolívar" llegará a puertos mexicanos

"Arribaron al puerto de Veracruz 172 cadetes y dos oficiales de la Heroica Escuela Naval Militar, así como un capitán, un oficial y tres clases, pertenecientes a la tripulación del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc", precisó en un comunicado.

También se confirmó que dos cadetes aún permanecen en Nueva York, ya que se encuentran bajo atención médica especializada, pero su condición es estable.

El sábado pasado, los cadetes América Sánchez y Adal Jair Marcos murieron y otros 19 marinos resultaron heridos después de que el buque escuela Cuauhtémoc colisionara contra el puente de Brooklyn, durante una visita festiva a Nueva York.

Mientras se aclaran las causas del accidente, la comunidad mexicana en Nueva York decidió rendir homenajes a las víctimas con música de mariachis y un improvisado altar colmado de banderas, velas y flores.

"Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma", "Mi amor y compasión a los marinos", "Ustedes son hijos de México", "Mi más sentido pésame, madres mexicanas" y "Nuestras oraciones a nuestros hermanos cadetes mexicanos", rezaban algunas de las pancartas colocadas al costado del Río Este, en donde ocurrió la tragedia.

"[Queremos dar] un mensaje de paz, de humildad, y decir que los mexicanos no estamos solos, estamos todos unidos, y hay que recordar como dice el escudo, Estados Unidos Mexicanos (…) esos muchachos nos vinieron a dar un pedacito de México", señaló uno de los oradores.

Noticia al Día/RT