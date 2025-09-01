Lunes 01 de septiembre de 2025
Al Dia

"Solo hay un malo aquí y no es el pueblo de Venezuela o su presidente": Roger Waters de la banda Pink Floyd sobre submarinos en el mar Caribe

El artista aseguró que Washington está enviando aviones de guerra y submarinos nucleares al mar Caribe como parte de una "guerra psicológica contra el pueblo venezolano"

Por Ernestina García

Foto referencial
El reconocido músico y cofundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters, en un video compartido en redes sociales, denunció la amenaza militar de los Estados Unidos hacia Venezuela bajo la falsa bandera de la lucha antidrogas, lo cual Waters desmiente con datos y citas contundentes. "Solo hay un malo aquí y no es el pueblo de Venezuela o su presidente", dijo.

El artista aseguró que Washington está enviando aviones de guerra y submarinos nucleares al mar Caribe como parte de una "guerra psicológica contra el pueblo venezolano", con el objetivo de derrocar al Gobierno revolucionario mediante esta "táctica imperialista neoliberal básica".

En sus declaraciones, Waters desestimó las acusaciones del secretario de Estado de Washington, Marco Rubio, sobre un falso "Cártel de los Soles" liderado por el presidente Nicolás Maduro, y afirmó que son mentiras que se ha inventado el político.

En su mensaje, compartió la opinión del mandatario colombiano Gustavo Petro, quien recientemente demostró que el susodicho cártel ni siquiera existe.

Waters citó al exdirector del programa antidrogas de la ONU, Pino Arlacchi, quien afirmara que Venezuela es uno de los países de la región que más ha colaborado en la lucha contra las drogas.

El músico británico sostuvo que el verdadero interés de Estados Unidos es controlar los recursos estratégicos de Venezuela, como el petróleo y otros bienes valiosos.

El artista, conocido por su activismo político, también aprovechó la ocasión para agradecer a los venezolanos por su resistencia frente a la intención hegemónica de la Casa Blanca.

Waters reafirmó su respaldo a la lucha revolucionaria por su firme resistencia a la hegemonía global de los EE.UU., y citó los espíritus del Libertador Simón Bolívar y del Comandante Hugo Chávez como inspiración para el pueblo.

Waters aseguró que el pueblo bolivariano está en el lado correcto de la historia, y el mundo en pleno está "hombro con hombro" con Venezuela y pueden dar vuelta a los barcos estadounidenses que han sido desplegados, "si es que es cierto y no están inventando todo", agregó, con evidente conocimiento del historial de campañas desinformativas de la Administración Trump.

Noticia al Día/Globovision

