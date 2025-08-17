"Somos las criaturas más bellas de Dios" Papa León XIV pide priorizar la paz en negociaciones internacionales

En la belleza de la naturaleza y de la creación de los Jardines de las Villas Pontificias de Castel Gandolfo, bajo el gran mirador instalado en el Borgo Laudato Si’, el Papa León XIV, en su saludo improvisado, invita a pensar que «la criatura más bella es aquella creada a semejanza, a imagen de Dios, que somos todos nosotros».

Y cada uno de nosotros, en este sentido, representa esa imagen de Dios, y cuán importante es recordar siempre que encontramos esta misma presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y así, también, estar reunidos aquí esta tarde, en este almuerzo, es vivir juntos con Dios, en esta comunión, en esta hermandad.

El papa León XIV expresó este domingo su deseo de que las negociaciones de paz y los esfuerzos para poner fin las guerras “tengan buen éxito”, en un llamamiento realizado al finalizar el rezo del ángelus en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, donde pasa un periodo de descanso.

“Recemos para que tengan buen éxito los esfuerzos por hacer cesar las guerras y promover la paz, a fin de que en las negociaciones se ponga siempre en primer lugar el bien común de los pueblos”, dijo el pontífice.

León XIV ya había exhortado el pasado miércoles, antes de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Vladímir Putin en Alaska, a “buscar siempre el diálogo y la labor diplomática” en lugar de recurrir a la violencia, y abogó por un “alto al fuego” en Ucrania.

Durante su intervención, el papa también respondió a preguntas de los periodistas sobre la situación en Gaza, donde expresó su profunda preocupación por la deportación de la población civil e insistió en “resolver la crisis humanitaria”.

Noticia al Día/Vatican News