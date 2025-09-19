La agrupación marabina Son Amanecer logró ser seleccionada para representar al Zulia en el festival nacional de coros que se realizará en Barquisimeto. Esta agrupación independiente, compuesta por 16 jóvenes, se encuentra en la búsqueda de ayuda para lograr su cometido.

Formada en el año 2023, la agrupación coral tendría sus inicios en la casa de su director, Alejandro Mena. Empezando como la iniciativa de ocho amigos por compartir su gusto por la música, ahora y de manera independiente, se encontrarían a las puertas del festival nacional de coros.

Foto: Wilbert Marval.

Esta hazaña no sería suerte, sino producto del esfuerzo, pues los jóvenes comentarían que sus inicios no fueron fáciles. Sin un lugar estable en el cual practicar y con apenas tres personas en su primera presentación, el camino no fue fácil.

Foto: Wilbert Marval.

Actualmente, la Biblioteca Pública del Estado Zulia les brindaría la oportunidad de practicar en sus instalaciones, teniendo la oportunidad de tener presentaciones en las cuales llenaron salas con más de 250 personas.

Especializados en música latinoamericana, la agrupación coral se prepara para el festival nacional de coros con prácticas diarias. La agrupación interpretará un son cubano "El Manisero", una danza zuliana "Maracaibo en la noche" y una gaita "Háblame de Maracaibo".

Foto: Wilbert Marval.

Ante el gran honor de presentarse en la ciudad de Barquisimeto, la agrupación Son Amanecer, en representación del estado Zulia, se encuentra en búsqueda de ayuda para lograr asistir al magno evento, pues al ser una agrupación independiente no posee los recursos para transportarse al festival. Por esto, solicitan ayuda poniéndose en contacto, ya sea por sus redes sociales @Son.amanecer o su número de teléfono 0412-6026082.

Foto: Wilbert Marval.

Con una proyección a futuro, la agrupación tiene las aspiraciones de convertirse en un referente nacional, por lo que anima a las personas a escucharlos y darles una oportunidad.



Reyhans Quiroz

Fotos y videos: Wilbert Marval

Noticia al Día