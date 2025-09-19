Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Son Amanecer: talentazo zuliano que busca apoyo para el Festival Nacional de Coros

Especializados en música latinoamericana, la agrupación coral se prepara para el festival nacional de coros con prácticas diarias. La agrupación se encuentra en búsqueda de ayuda para asistir al evento, ya que no tiene los medios para transportarse.

Por Pasante1

Son Amanecer: talentazo zuliano que busca apoyo para el Festival Nacional de Coros
Foto: Wilbert Marval.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La agrupación marabina Son Amanecer logró ser seleccionada para representar al Zulia en el festival nacional de coros que se realizará en Barquisimeto. Esta agrupación independiente, compuesta por 16 jóvenes, se encuentra en la búsqueda de ayuda para lograr su cometido.

Formada en el año 2023, la agrupación coral tendría sus inicios en la casa de su director, Alejandro Mena. Empezando como la iniciativa de ocho amigos por compartir su gusto por la música, ahora y de manera independiente, se encontrarían a las puertas del festival nacional de coros.

Foto: Wilbert Marval.

Esta hazaña no sería suerte, sino producto del esfuerzo, pues los jóvenes comentarían que sus inicios no fueron fáciles. Sin un lugar estable en el cual practicar y con apenas tres personas en su primera presentación, el camino no fue fácil.

Foto: Wilbert Marval.

Actualmente, la Biblioteca Pública del Estado Zulia les brindaría la oportunidad de practicar en sus instalaciones, teniendo la oportunidad de tener presentaciones en las cuales llenaron salas con más de 250 personas.

Lee también: Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Especializados en música latinoamericana, la agrupación coral se prepara para el festival nacional de coros con prácticas diarias. La agrupación interpretará un son cubano "El Manisero", una danza zuliana "Maracaibo en la noche" y una gaita "Háblame de Maracaibo".

Foto: Wilbert Marval.

Ante el gran honor de presentarse en la ciudad de Barquisimeto, la agrupación Son Amanecer, en representación del estado Zulia, se encuentra en búsqueda de ayuda para lograr asistir al magno evento, pues al ser una agrupación independiente no posee los recursos para transportarse al festival. Por esto, solicitan ayuda poniéndose en contacto, ya sea por sus redes sociales @Son.amanecer o su número de teléfono 0412-6026082.

Foto: Wilbert Marval.

Con una proyección a futuro, la agrupación tiene las aspiraciones de convertirse en un referente nacional, por lo que anima a las personas a escucharlos y darles una oportunidad.

Reyhans Quiroz

Fotos y videos: Wilbert Marval

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La historia del

La historia del "rancho de tres pisos" en Maracaibo

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Noticias Relacionadas

Deportes

La fuerza del karate tradicional Shotokan escribió una nueva historia en el Zulia

Más de 150 atletas compartieron el tatami en un ambiente de respeto, disciplina y formación técnica, fortaleciendo el camino del karate-do Shotokan en el estado Zulia.
Deportes

La fuerza del karate tradicional Shotokan escribió una nueva historia en el Zulia

Más de 150 atletas compartieron el tatami en un ambiente de respeto, disciplina y formación técnica, fortaleciendo el camino del karate-do Shotokan en el estado Zulia.
Al Dia

Preparan ley para la regulación del uso de motocicletas en el Zulia

El Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) inició la segunda fase de consulta pública para el Proyecto de Ley Especial para la Regulación del Uso y Circulación de Motocicletas en el estado Zulia
Al Dia

Maracucho en apuros: Con su humor alivia el malestar en pleno aguacero

El humor maracucho suele hacer reír por su espontaneidad y su toque de picardía, que se refleja en su forma de ser y ocurrencias.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025