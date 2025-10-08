La categoría de Juego del Año (GOTY) es una de las más prestigiosas en el ámbito de los videojuegos, siendo el título más reñido por los distintos candidatos. Estos van desde producciones gigantescas hasta producciones independientes de equipos pequeños, por lo que los candidatos son extremadamente variados y no se sabe con certeza quién podrá ser el ganador del título de Juego del Año 2025.
En esta ocasión, la ceremonia de videojuegos ‘Golden Joystick Awards’ no mencionaría un único nominado a Juego del Año, sino que dividiría el galardón según la plataforma, ya sean juegos en computadoras o consolas.
Juegos Nominados
Entre los juegos nominados se encuentran seis representantes por categoría que se batirán a duelo por el título de Juego del Año. Dentro de los candidatos se encuentran juegos casuales e independientes y superproducciones de la industria de los videojuegos.
Juego del Año en PC
- Hollow Knight: Silksong
- The Alters
- Kingdom Come: Deliverance II
- PEAK
- Abiotic Factor
- Dune: Awakening
Juego del Año en consolas
- Donkey Kong Bananza
- Monster Hunter Wilds
- Ghost of Yōtei
- Death Stranding 2: On the Beach
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Mario Kart World
Ante estas nominaciones, el público se encontró algo consternado por la falta de títulos como “Clair Obscur: Expedition 33” o “Hades 2”, que tendrían un gran impacto en el mundo de los videojuegos.
Reyhans Quiroz
Noticia al Día / AS