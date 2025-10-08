La categoría de Juego del Año (GOTY) es una de las más prestigiosas en el ámbito de los videojuegos, siendo el título más reñido por los distintos candidatos. Estos van desde producciones gigantescas hasta producciones independientes de equipos pequeños, por lo que los candidatos son extremadamente variados y no se sabe con certeza quién podrá ser el ganador del título de Juego del Año 2025.

En esta ocasión, la ceremonia de videojuegos ‘Golden Joystick Awards’ no mencionaría un único nominado a Juego del Año, sino que dividiría el galardón según la plataforma, ya sean juegos en computadoras o consolas.

Lee también: ¿Quién ganará el premio Nobel de Literatura 2025?: Lucha de prestigio comercial

Juegos Nominados

Entre los juegos nominados se encuentran seis representantes por categoría que se batirán a duelo por el título de Juego del Año. Dentro de los candidatos se encuentran juegos casuales e independientes y superproducciones de la industria de los videojuegos.

Hollow Knight: Silksong. Foto: Cortesía.

Juego del Año en PC

Hollow Knight: Silksong

The Alters

Kingdom Come: Deliverance II

PEAK

Abiotic Factor

Dune: Awakening

Donkey Kong Bananza. Foto: Cortesía.

Juego del Año en consolas

Donkey Kong Bananza

Monster Hunter Wilds

Ghost of Yōtei

Death Stranding 2: On the Beach

Sonic Racing: CrossWorlds

Mario Kart World

Ante estas nominaciones, el público se encontró algo consternado por la falta de títulos como “Clair Obscur: Expedition 33” o “Hades 2”, que tendrían un gran impacto en el mundo de los videojuegos.

Reyhans Quiroz

Noticia al Día / AS