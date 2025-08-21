¡Soñado! Máximo Acosta despachó su primer jonrón en las Grandes Ligas

El aguilucho Máximo Acosta despachó su primer imparable (jonrón) en las Grandes Ligas este miércoles 20 de agosto en el encuentro de Marlins de Miami y Cardenales de San Luis.

Lo hizo (cuadrangular de 418 pies) en la parte baja del sexto episodio ante los envíos de Andre Pallante para aumentar la ventaja de su equipo en el marcador 5-2.

Acosta es el primer Marlin en conectar jonrón para su primer hit desde Jerar Encarnación (19 de junio de 2022), según Elías Sports Bureau.

Cabe destacar que el criollo se convirtió hace un par de días en el pelotero venezolano número 504 en jugar en las mayores.

Un momento inolvidable para Máximo Acosta – ¡su primer hit en MLB fue HR en casa, Miami! pic.twitter.com/leprk5pMwE — MLB Español (@mlbespanol) August 21, 2025

Noticia al Día