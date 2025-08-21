Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

¡Soñado! Máximo Acosta despachó su primer jonrón en las Grandes Ligas

Es el primer Marlin en conectar jonrón para su primer hit desde Jerar Encarnación (19 de junio de 2022), según Elías Sports Bureau

Por Christian Coronel

El aguilucho Máximo Acosta despachó su primer imparable (jonrón) en las Grandes Ligas este miércoles 20 de agosto en el encuentro de Marlins de Miami y Cardenales de San Luis.

Lo hizo (cuadrangular de 418 pies) en la parte baja del sexto episodio ante los envíos de Andre Pallante para aumentar la ventaja de su equipo en el marcador 5-2.

Acosta es el primer Marlin en conectar jonrón para su primer hit desde Jerar Encarnación (19 de junio de 2022), según Elías Sports Bureau.

Cabe destacar que el criollo se convirtió hace un par de días en el pelotero venezolano número 504 en jugar en las mayores.

Sucesos

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), lograron esclarecer en tiempo record el femicidio de Nuvia Indira Perozo Milanes, de 44 años de edad, asesinada el pasado fin de semana por su pareja sentimental cuando se encontraban en una finca ubicada en la urbanización El Safari, municipio Libertador, Valencia, estado Carabobo.

Zulia

Falleció Humberto Petit, creador de la bandera del municipio Miranda

Humberto Petit Padrón es considerado una figura emblemática en la construcción de la identidad visual de Miranda
Nacionales

La Asamblea Nacional inicia proceso para designar nuevo inspector general de tribunales

En ese encuentro, se conformó la Comisión Preliminar encargada de establecer el Comité de Postulaciones Judiciales, instancia que se encargará del proceso de selección
Nacionales

Cáritas Venezuela distribuye 160 toneladas de ayuda a más de 100 mil afectados por lluvias

Entre los recursos entregados se incluyen alimentos, agua potable, ropa, productos de higiene personal, colchones, carpas y otros artículos de primera necesidad, según detalló la organización

