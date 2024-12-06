Durante la noche de este jueves 5 de diciembre, se realizó el Miss Universo Venezuela 2024, donde resultó ganadora Sthepany Abasali, la representante de Miss Anzoátegui.

El certamen se llevó a cabo en Espacio Caracas, el anfiteatro del centro comercial Líder, en el municipio Sucre de Caracas.

La edición 72 del concurso de belleza contó con la conducción de la reconocida animadora Maite Delgado por tercer año consecutivo, tras casi una década de ausencia en los escenarios de Venezuela, y la acompaña en la coanimación José Andrés Padrón.

En el magno evento participaron 23 de las 25 candidatas iniciales, ya que dos de ellas, Miss Dependencias Federales, Valeria Cannavo; y Miss Delta Amacuro, Alessandra Guillén, fueron elegidas el pasado 23 de noviembre en una gala realizada en el estudio 1 de Venevisión, para representar a Venezuela en el Miss Mundo y Miss International, respectivamente.

Tras el desfile en traje de gala, las misses que ingresaron al Top 5 son:

Miss Nueva esparta

Miss Amazonas

Miss Distrito Capital

Miss Anzoátegui

Miss Miranda

Cada una de las representantes antes mencionadas fueron calificadas por los miembros del jurado para la ronda de preguntas. Inició la delegada de Amazonas para seguir, Anzoátegui, luego continuó Distrito Capital, vino Miss Miranda y finalizó la ronda la representante de Nueva Esparta.

Para la pasarela final, el magno evento contó con la música en vivo del cantante venezolano Jerry Di, además de interpretar una variedad de éxitos musicales.

Tras cerrar el proceso de votaciones, se dio inicio a la entrega de bandas especiales

Miss Amistad fue para la representante de Táchira, Laleska Mora.

Miss Fotogénica la obtuvo la representante de Amazonas, Karin Aridi.

Miss Elegancia la ganó la representante de Yaracuy, Oriana López.

Miss Popularidad resultó ganadora la delegada de Sucre, Marian Villegas.

El premio al Mejor Diseño en la jornada de este 2024 se lo ganó Douglas Tapia por el traje que realizó a Miss Zulia.

Los presentadores recibieron en el escenario a la Miss Universe Venezuela 2023, Ileana Márquez, quien entregará la corona a la ganadora de esta noche, la máxima representante de la belleza de Venezuela 2024.

