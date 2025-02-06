"Su gusto por contratar prostitutas y llevarlas a su casa": Una de las hipótesis en el crimen del financista venezolano en Buenos Aires

La muerte del financista venezolano, Juan de Dios Araujo Briceño, de 34 años, ha generado una serie de investigaciones por parte de las autoridades policiales de Argentina, aquellas que podrían tener severas hipótesis.

Araujo, llegó al país hace ocho años y desde hace unos cuatro se dedicaba al cambio de divisas y remesas. No manejaba grandes sumas, pero lo suficiente para llevar una vida acomodada en el barrio porteño y ayudar a su familia.

Fuentes de su entorno indicaron a Infobae, que era propietario de algunos locales de comida típica que, a la vez, funcionaba como fachada para su negocio. Sus clientes eran de la colectividad venezolana. Tenía un socio argentino que ya declaró en la causa.

Nuevo emprendimiento

En el último tiempo, Araujo había comentado a sus amistades que había comenzado un emprendimiento vinculado a la construcción en ese país.

“No tenía deudas, por el contrario, prestó plata a varias personas, pero no tenía ningún conflicto con ellas. No sufría presiones ni era amenazado”, aseguraron las fuentes, quienes descartaron ese móvil.

Gustos por prostitutas

En cambio, creen que el crimen podría estar relacionado con su gusto por contratar prostitutas y llevar mujeres desconocidas a su casa. “Le habían advertido varias veces que era peligroso, pero no escuchó esos consejos”, dijeron.

En ese sentido, sostienen que podría haber sido víctima de una viuda negra. No creen que el misterio tarde demasiado en develarse: aunque se llevaron su celular, el venezolano tenía cámaras instaladas en el interior de la unidad ubicada en Blanco Encalada al 4600.

Maniatado

El cuerpo de Araujo fue hallado este martes por la tarde sobre la cama de su habitación con ataduras con cintos de cuero en piernas, brazos y cuello.

Por el momento, los vecinos consultados negaron haber escuchado ruidos desde el interior del departamento, donde agentes de Homicidios de la Policía de la Ciudad hallaron la llave de un Toyota Corolla a nombre de la víctima. En el automóvil no hallaron ningún rastro.

Los detectives secuestraron imágenes de cámaras de seguridad en el ingreso al edificio, de las inmediaciones y de Centro de Monitorio Urbano de la fuerza de seguridad porteña.

Además, secuestraron un pelo, vasos con huellas y ropa de mujer que serán analizados en laboratorio.

Noticia al Día / Infobae