Sub-17 femenina de Venezuela celebró título sudamericano de voleibol al ritmo de “Veneka”

La selección femenina Sub-17 de voleibol celebró con alegría su histórico título sudamericano y el pase directo al Campeonato Mundial, tras una actuación impecable en el torneo continental. Las jugadoras festejaron al ritmo de “Veneka”, popular tema de la agrupación venezolana Rawayana, que se ha convertido en símbolo entre las féminas del país.

El equipo se mostró unido tras su triunfo decisivo 3-0 ante Brasil, consolidando una campaña brillante en la que también superaron con autoridad a las selecciones de Chile y Colombia. La hazaña marca un hito para el voleibol venezolano en categorías menores, reflejando el talento, disciplina y compromiso de una generación que promete grandes cosas para el futuro del voleibol nacional.

