Subastan una colección de más de 200 piezas del armario de Lady Di

El icónico armario de la princesa Diana de Gales, una colección que abarca más de 200 piezas valoradas hasta en 300.000 dólares, se empieza a subastar a partir de este lunes para rememorar el inimitable estilo de la conocida como "princesa del pueblo".

La casa de remates Julien’s Auctions anunció este lunes la apertura del plazo de registro y pujas para la subasta de moda ‘Princess Diana’s Style & A Royal Collection’ (‘El estilo de la princesa Diana y una colección real’) que se llevará a cabo el 26 de junio en Beverly Hills (California).

"Esta subasta no solo rinde homenaje al inimitable sentido del estilo de Diana, sino que también ofrece a los coleccionistas la excepcional oportunidad de adquirir piezas que definieron su transformación de tímida novia real a icono mundial de la moda", indicó la empresa organizadora en un comunicado.

Entre las piezas a la venta destacarán más de 200 artículos extraordinarios, incluidas algunas de las prendas más memorables de la princesa de Gales, muchas de ellas nunca antes vistas en una subasta.

La subasta más grande y completa del armario de Lady Di, considerada una pionera de la moda en la década de 1980, también contará con "una selección curada de piezas históricas de la historia real británica, incluidas prendas del duque y la duquesa de Windsor, la reina Isabel II, la reina madre y tesoros que datan del siglo XIX", agregó el escrito.

El famoso vestido floral de día Bellville Sassoon de 1988 (valorado en entre 100.000 y 200.000 dólares) y el de noche Falcon de Catherine Walker (con un precio estimado de entre 200.000 y 300.000 dólares) son algunos de los artículos más costosos que podrán adquirirse.

También se subastarán el vestido cóctel negro de Catherine Walker con el que fue fotografiada en 1995, un traje de tres piezas Escada o el conjunto floral amarillo de Bruce Oldfield (1987).

El catálogo incluye algunos de sus accesorios más míticos, como un sombrero estilo arquero de paja rosa, melocotón de John Boyd, usado en la despedida de luna de miel de 1981, o los zapatos de cuero y cartera Rayne Read que usó en la visita real de Japón en 1990.

"El legado de la princesa Diana perdura no solo a través de su labor humanitaria, sino también en la elegancia atemporal de su estilo, que sigue inspirando al mundo", dijo el cofundador y director ejecutivo de Julien’s Auctions, Martin Nolan.

Noticia al Día / EFE