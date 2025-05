Suenan rumores de boda para Taylor Swift y Travis Kelce

Desde hace meses, este rumor corre como la pólvora entre los miles de fans de la cantante. Sus admiradores incondicionales sueñan con ver a la intérprete de Love Story, de 33 años, vestida de blanco y puede que este momento esté más cerca de lo que parece.

“El compromiso se va a producir muy pronto”, ha asegurado una fuente cercana al deportista al portal de información estadounidense Page Six.

Otros medios norteamericanos van más allá y confirman que la estrella de Historias de San Valentín ya ha recibido su alianza, puesto que la mujer de uno de los altos ejecutivos de los Kansas City Chief, club en el que milita Travis Kelce, había comentado con unos amigos que la pareja se había comprometido.

El pasado mes de diciembre, el ya mencionado portal de información también se hizo eco de que se había visto al jugador de fútbol americano buscando anillos, y que, incluso, le había pedido permiso al padre de la artista, Scott, antes de ponerse de rodillas y hacer la gran pregunta. “Le ha solicitado a Scott su bendición y él se la ha dado de todo corazón”. Por ahora, ninguno de los protagonistas de esta historia de amor se ha pronunciado al respecto.

Taylor y Travis, el romance que ha conquistado al mundo



Taylor Swift y Travis Kelce presumen de amor allá donde van. Se conocieron en un concierto de la cantante. El deportista le quiso regalar una pulsera de la amistad tras el recital, pero ella no le pudo atender porque se encontraba en su camerino descansando. Sin embargo, él no se rindió en su intento y le invitó a uno de sus partidos. “Le dije: te he visto, ahora tienes que venir tú al estadio y a ver cuál de los dos es más guay”, confesó el jugador de los Kansas City Chiefs.

Desde entonces, son inseparables. Siempre que sus ajetreadas agendas profesionales se lo permiten, comparten divertidos planes. Además, se admiran el uno al otro. Taylor se deja la voz animando a su chico en los terrenos de juego (encuentros que disfruta con su grupo de amigos formado por Blake Lively, Ryan Reynolds y Sophie Turner, entre otros rostros conocidos) y Travis le ha estado acompañando en muchas de sus paradas de su gira internacional, The Eras Tour.

En el estadio Wembley de Londres, Travis dio un paso más y se atrevió a subir al escenario para convertirse en un bailarín mientras sonaba la canción I Can Do It With A Broken Heart, un momento de lo más romántico que hizo suspirar a todos los allí presentes.

Noticia al Día/Hola