Suiche 7B lanzó la tecnología NFC en Venezuela: Estos son los cuatro bancos que cuentan con esta nueva forma de hacer pago móvil

La banca venezolana sigue trabajando en mejorar la experiencia al usuario y actualizar sus plataformas con tecnología de primer mundo.

Este lunes, 15 de septiembre, la corporación Suiche 7B anunció la integración de la tecnología de pago móvil NFC a su red.

¿Qué es la tecnología NFC?

El sistema Near Field Communication (NFC) o Comunicación de Campo Cercano (en español), se trata de una tecnología que funciona por proximidad, cuando acercas un dispositivo a otro.

La NFC permite intercambiar datos entre dispositivos con un radio de acción muy bajo, teniendo que acercarlos a 10 centímetros entre sí para establecer la comunicación. Esta esta modalidad ofrecerá inmediatez y gran practicidad a la hora de realizar pagos.

Estos son los bancos que cuentan pagos por NFC

Por ahora, este sistema de pago está disponible para los clientes del Banco de Venezuela (BDV), Bancaribe, el Banco Nacional de Crédito (BNC) y Bancamiga.

Al igual que con la implementación del QR, la tecnología NFC se ira integrando paulatinamente a toda la red bancaria del país.

Madelein Suárez, presidenta ejecutiva de Suiche 7B, indicó al medio Bitácora Económica, que la tecnología NFC para Pago Móvil complementa los métodos de pago actuales, como el código QR.

"NFC es la modalidad de pago sin contacto que va a ofrecer de ahora en adelante Pago Móvil o el Pago Móvil Interbancario, en donde vas a poder hacer un pago solo con la aproximación de dos dispositivos", expresó.

En esta primera etapa, el NFC está disponible tanto para transacciones de persona a persona, como para transacciones de persona a comercios.

¿Cómo funciona el pago por NFC?

Habilitado para teléfonos Android con NFC (debes tener el NFC activo). Los iPhone no funcionan con este sistema en Venezuela

Ingresa a la aplicación de tu banco.

Elige la opción de Pago Móvil NFC S7B.

Acerca tu celular al de la persona a la que le realizarás la transacción. Elige NFC S7B, introduce el monto a pagar y acepta.

Finalmente, verás la pantalla de confirmación de tu pago.

Lee también: Cartera de créditos en Venezuela superó los 2 mil 650 millones de dólares

Noticia al Día/Con información de Diario 2001