Super Fresh Market entrega el carro 0 KM a la ganadora del concurso Rueda y Viaja

Desbordada de emoción, Zorangely González, recibió este miércoles 04 de septiembre, las llaves del carro 0 KM como ganadora del concurso Rueda y Viaja que Super Fresh Market realizó como forma de premiar la fidelidad de su clientela.

Acompañada de su familia, la feliz ganadora expresó sobre el momento en el que se enteró de su premio “Demasiada emoción, algo que no me lo podía creer, yo le dije a mi esposo que estaba loco cuando vio los mensajes, pero después cuando vi que de verdad estaba hablando por teléfono, eso corrí, grité, de todo, fue una emoción muy grande no solamente para mí sino para mi familia también”.

“Vengan a comprar aquí porque es de verdad los premios que nos ofrecen, los precios también son de verdad bastante accesibles y agradecidas con ellos de verdad porque cumplieron de verdad, no es mentira” finalizó afirmando González ya con las llaves en mano de su vehículo Glory 500 de la marca DFSK.

Por su parte, Pedro Bernardo Ballesteros, representando a Super Fresh Market, destacó el sentido de estos premios que llevan varios años entregando a sus clientes: “Es supremamente gratificante para nosotros, tenemos la capacidad de impactar y cambiar la vida desde el punto de vista positivo para aquellos ganadores”.

“Esto no se trata simplemente de un asunto de mercadeo, se trata de que hagamos ciudad, que la manera de hacer ciudad es en alianza con nuestros proveedores, traduciéndoles beneficios a nuestros consumidores” destacó Ballesteros.

En este concurso, Rueda y Viaja, tuvieron además otro premio que consistió en tres Viajes a Margarita con todo incluido para dos personas. Para concursar, los clientes debían realizar una compra mínima de 27 $ en cualquiera de las sedes, incluir 4 productos de las marcas patrocinantes, llenar el cupón con los datos y depositarlo en el buzón identificado para la promoción.

También informó Ballesteros la buena noticia de que antes de finalizar el año, estarán realizando otro concurso con un premio “Superexcepcional”, por ello invitó a visitarlos en sus tres sedes ubicadas en la calle 76; Av. Fuerzas Armadas C.C. Centro Norte y C.C. Delicias Norte, y a seguirlos por su cuenta @freshmarketmcbo donde estarán informando a su clientela de todas sus promociones.

Noticia al Día/ Fotos: Isidro López