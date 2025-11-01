Super Fresh Market estrena bodegón en su sede de Fuerzas Armadas

Super Fresh Market (@freshmarketmcbo) amplía su experiencia de compra al inaugurar por todo lo alto su nuevo y moderno Bodegón. La apertura se realizó este jueves 30 de octubre en su sede del Centro Comercial Norte, ubicada en la Avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, consolidando la oferta del supermercado con una impresionante variedad de licores y productos gourmet.

Una nueva zona dentro de Fresh Market de Fuerzas Armadas. Foto: Isidro López

La noche de inauguración fue espléndida y vibrante. El evento contó con la participación musical del talentoso grupo Arelos Music, que puso la nota de alegría a la velada. Los invitados y clientes disfrutaron de exquisitas degustaciones ofrecidas por diversos aliados comerciales de Super Fresh Market, celebrando juntos esta expansión.

Una gran celebración de la familia de Fresh Market. Foto: Isidro López

Pedro Ballesteros, presidente de Fresh Market, expresó sobre el bodegón “Es un espacio donde puedes tener un balde de cerveza o un cóctel, un trago, pero a la vez ir al supermercado a comprar. Es combinar el tiempo que gastas en un supermercado con una diversión aparte”.

Gran variedad y precios competitivos

El nuevo Fresh Market Bodegón fue diseñado para satisfacer las demandas más exigentes de la clientela, ofreciendo una vasta selección de licores nacionales e importados, con la promesa de mantener los acostumbrados precios bajos que caracterizan a la cadena.

Todo lo adecuado para disfrutar de buenos momentos. Foto: Isidro López

El nuevo Bodegón ofrece una gran variedad de productos con los acostumbrados precios bajos de Fresh Market y la atención de su personal altamente preparado para solventar los requerimientos de los clientes.

Ofertas de Lanzamiento por tiempo limitado

En celebración a la apertura de esta nueva zona en la sede de Av. Fuerzas Armadas, Super Fresh Market ha preparado una selección especial de ofertas en licores que estarán disponibles únicamente hasta el domingo 02 de noviembre. Se invita a la comunidad a aprovechar estos precios de lanzamiento.

Gran alegría en la inauguración de la nueva zona. Foto: Isidro López

Super Fresh Market Bodegón es, a partir de ahora, la nueva zona de encuentro en el C.C. Norte para aquellos que buscan calidad, variedad y los mejores precios para sus celebraciones y momentos especiales.

Entre invitados, clientes y aliados comerciales fue la inauguración del bodegón. Foto: Isidro López

Lee también: Club Químico; el laboratorio donde se crea la mejor rumba en Maracaibo

Noticia al Día.