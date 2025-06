Surge un nuevo misterio sobre la muerte de Gene Hackman y su esposa

Un nuevo misterio ha surgido en torno a la muerte del legendario actor estadounidense Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, el pasado mes de febrero.

Según afirmó recientemente un médico a Daily Mail, Arakawa se comunicó con su clínica privada 24 horas después de la fecha de muerte que dictaminó la Policía.

"La señora Hackman no murió el 11 de febrero, puesto que llamó a mi clínica el 12 de febrero", aseguró Josiah Child, quien dirige un centro médico en el estado de Nuevo México. "Me había llamado un par de semanas antes de su muerte para preguntar sobre la posibilidad de hacerle un ecocardiograma a su esposo. […] Concertó una cita para el 12 de febrero. No era para algo relacionado con la respiración", contó.

Pero dos días antes del encuentro, la mujer canceló la cita, explicando que Hackman estaba presentando problemas de salud. "Ella volvió a llamar en la mañana del 12 de febrero y habló con uno de nuestros médicos, quien le dijo que viniera esa tarde. Le dimos cita, pero nunca apareció", agregó.

Los cuerpos de Hackman y Arakawa fueron encontrados el 26 de febrero en su domicilio en Nuevo México. Las autoridades locales declararon que el actor falleció el 18 de ese mes de una enfermedad cardiovascular, mientras que su esposa habría muerto una semana antes debido a un síndrome pulmonar por hantavirus (HPS, por sus siglas en inglés), una enfermedad poco común trasmitida por roedores.

Sin embargo, Child afirmó que cuando hizo las llamadas al consultorio médico, Arakawa no presentaba "síntomas de dificultad respiratoria". "No soy experto en hantavirus, pero la mayoría de los pacientes con ese diagnóstico fallecen en un hospital. Es sorprendente que la señora Hackman hablara por teléfono con mi consultorio el 10 y el 12 de febrero y no presentara dificultad respiratoria", añadió.

Noticia al Día/RT