Susana Duijm, la aeromoza que llegó a Miss Mundo cuando fue portada de la revista Momento

Este reportaje sobre Susana Duijm fue publicado en la revista Momento en diciembre de 1964, aquí les compartimos algunos contenidos con la información de la Miss Mundo quien este mes (11) estaría cumpliendo 88 años.

1936: El 11 de agosto nace Susana en la Qta. María en El Paraíso. Pasa su infancia en Aruba y Curazao.

1949: Se establece con sus padres en San Tomé (Anzoátegui).

Estudia primaria y bachillerato en El Tigre.

1953: Ingresa como aeromoza en Avensa.

1955: Electa Miss Miranda.

1955: Electa Miss Venezuela.

1955: Compite en Long Beach por el título de Miss Universo y llega a la semifinal.

1955: En octubre viaja a Londres y conquista el cetro de "Miss Mundo"





1956: Debuta como actriz en Radio Caracas Televisión.

1956: Hace modelaje en Nueva York con Oleg Cassini.

1957: Se inicia como locutora en "Televisa".

1958: Filma en México "El Norteño", Aguilar. con Tony Aguilar

1960: Viaja a Roma y Zurich.

1961: Locutora en el "Show de Renny".

Y algo más importante aún: el diario, "Daily Sketch", adquirió la exclusividad de una serie de reportajes de Susana por la suma global de 50 libras esterlinas. Durante diez días apareció la bella venezolana dando declaraciones sobre Venezuela, sus costumbres, etc. Tanta era la publicidad recibida que otro diario, patrocinante del concurso, amenazó con retirar a la candidata del concurso por aparecer en un periódico de la competencia. Pero Susana ganó y se quedó para concursar.

La soledad y la angustia de encontrarse perdida en el aeropuerto de Londres fue pronto olvidada. Fiestas, admiración, entrevistas, paseos, todo se sumó para que la hermosa joven de apenas 18 años formara una opinión y un ambiente a su favor.

Y la india ganó

Delante de una mesa, Susana y Martin del Valle frente a frente, la pequeña Carolina durmiendo en un sofá (no duerme sino con su padre), la ex-Miss Mundo va recordando pasajes de su vida de hace diez años. Algunos son ya conocidos, otros no tanto. No quiere, sin embargo, hacer hincapié en ciertos detalles.

Susana, en Londres, había superado los obstáculos de Caracas y Long Beach, y los últimos de la capital británica. Dominaba el inglés, que aprendió en los campos petroleros de Aruba, Curazao.



Lo último que le faltaba era ganar el concurso. Eran 23 las candidatas. Todas bellas y hermosas. En lo más intimo de ella, Susana jamás pensó que pudiera triunfar ante el resto de las candidatas. Sin embargo, cuando leyeron los nombres de las cinco finalista, ella estaba entre las seleccionadas.



Pero aún fue más dramático el veredicto final. El nombre de Su sana se escuchó en gran silencio. El hombre que tenía el micrófono en sus manos anunció con voz grave el triunfo de la venezolana.



Susana Duijm ha tenido y tiene un gran campo de acción en la televisión venezolana y en el cine. En uno y otro ha hecho buenos papeles, tiene trabajo y grandes perspectivas. En la actualidad es la contrafigura de Joselo en su programa de los lunes por Cadena Venezolana de Televisión y en cine tiene muchas ofertas.

Con recortesdejosue: Revista Momento