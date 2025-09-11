Suspenden el servicio de gas en las parroquias Marcial Hernández y Domitila Flores de San Francisco ante emergencia por incendio

El Instituto Público Municipal de Gas (Ipmgas), adscrito a la Alcaldía de San Francisco emitió un comunicado oficial donde informa a los habitantes de las comunidades de las parroquias Marcial Hernández y Domitila Flores sobre la suspensión del servicio, motivado a la emergencia tras la explosión registrada en la zona la mañana de este jueves, 11 de septiembre.

Ante la fuerte explosión registrada en la Fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde, "fue suspendido el servicio de gas en la Estación de Servicio Zona Industrial II, por motivo de seguridad y resguardo de la zona".

Por lo cual quedarán sin servicio de gas los vecinos de los sectores: El Callao, Sur América, Carabobo, El Silencio y Luis Aparicio.

La institución agradece la comprensión e indicó que estarán informando sobre el restablecimiento del servicio de gas.

Foto: Ipmgas en IG

