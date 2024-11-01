Suspendido juego entre Águilas y Leones por lluvia

Mediante un comunicado oficial por parte del conjunto zuliano, se informó la suspensión del partido entre Águilas del Zulia y Leones de Caracas por la fuerte lluvia que azotó a la capital zuliana en la tarde de este viernes 01 de noviembre.

El encuentro, que estaba pautado para las 7:00pm, será reprogramado para el 14 de diciembre, cuando los melenudos vuelvan a visitar Maracaibo para una serie de dos juegos contra los rapaces.

Las Águilas regresarán a la actividad el día de mañana 02 de noviembre contra Caribes de Anzoátegui, el primero de una serie de dos encuentros para finalizar la cuarta semana de la temporada 2024-2025.

Comunicado de las Águilas del Zulia:

Lee también: Ruben Amorim se convirtió en el nuevo entrenador del Manchester United

Noticia Al Día/Águilas del Zulia

Fernando Luzardo/Pasante