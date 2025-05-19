Este lunes 19 de mayo, el ministro Diosdado Cabello informó en rueda de prensa que los vuelos procedentes de Colombia a Venezuela quedan suspendidos desde ya hasta después de las elecciones de gobernadores y diputados del 25 de mayo.

Lee también: "Hemos capturado a varios con explosivos para sabotear las elecciones, 17 extranjeros y 21 venezolanos": Diosdado Cabello

"Hemos dado instrucciones de que se suspendan de manera inmediata todos los vuelos que vengan desde Colombia a Venezuela, porque la información que tenemos tiene que ver con este tipo de traslado de gente", comunicó el ministro de Interior, Justicia y Paz .

El alto funcionario detalló que entre los capturados, algunos optaron por atravesar la frontera colombo venezolano y otros entraron regularmente a través de vuelos procedentes de Colombia, si bien procedían de "otros destinos".

Cabello informó sobre la captura de 38 ciudadanos, entre explosivistas, mercenarios y traficantes de personas –21 venezolanos y 17 extranjeros– que tendrían evidencia en sus equipos telefónicos de las actividades que iban a realizar en Venezuela.

Cabello explicó que la Operación Tun Tún sigue activa, que continúan tocando puertas y advirtió a los opositores, que sigan subestimando al Gobierno porque el objetivo es garantizar la paz antes, durante y despues de las elecciones.

Noticia al Día