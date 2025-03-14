Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Tambores retumbarán el sábado en Santa Lucia en honor a la Afrozulianidad: 150 artistas estarán en escena

Una gala cultural que incluye gaitas, danzas y una fiesta de tambores, se llevará a cabo el sábado 15 de…

Por Javier Sanchez

Tambores retumbarán el sábado en Santa Lucia en honor a la Afrozulianidad: 150 artistas estarán en escena
Foto: Cortesía
Una gala cultural que incluye gaitas, danzas y una fiesta de tambores, se llevará a cabo el sábado 15 de marzo en el boulevard de Santa Lucia con motivo de celebrarse el Día de la Afrozulianidad.

Foto; Cortesía

La Gobernación del Zulia, a través de la Secretaría de Cultura, rendirá un homenaje a Juan de Dios Martínez, a propósito del Día el cual se celebra cada 16 de marzo, fecha en que se conmemora el natalicio del máximo exponente cultor popular.


La actividad se realizará a partir de las 6.00 de la tarde, con la participación de diferentes agrupaciones musicales intérpretes de la música afroamericana.
La secretaria de Cultura, Viviana Márquez, informó que dentro de la programación especial se incluye una gaita de tambora en vivo que recorrerá las calles de este populoso sector de la capital zuliana.

Foto: Cortesía


Una presentación dancística y musical reunirá a 150 artistas en escena, conformado por la Escuela Danzas Típicas del Zulia, la agrupación Danzas Típicas Maracaibo, la Escuela de Danzas del Centro Cultural Luis Castillo, la Escuela de Danzas del Instituto Público Municipal de Cultura San Francisco “Juan de Dios Martínez” y de la Escuela de Danzas del Zulia (Danzulia).

Foto: Cortesía


Se entregarán reconocimientos a grupos artísticos, cultores y personalidades destacadas, cuyas contribuciones enriquecen la grandeza, los valores y las tradiciones de la cultura afrozuliana.
Cabe señalar que el gobernador Manuel Rosales Guerrero decretó el Día de la Afrozulianidad en el 2006. el 16 de marzo para honrar la cultura, la historia y las tradiciones de la región
Noticia al Día

Temas:

