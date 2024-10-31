Tarek William Saab es ratificado como fiscal general de Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela ratificó este jueves 31 de octubre como fiscal general a Tarek William Saab, quien ostenta la titularidad del Ministerio Público desde 2017.

En la misma sesión, el Parlamento también ratificó en su posición al actual defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, al tiempo que eligió a Gustavo Vizcaíno como contralor general de la República.

La designación de los nuevos integrantes del Poder Moral, se hizo tras evaluar la Comisión Especial los expedientes de los aspirantes.

La aprobación fue por mayoría calificada por parte del parlamento.

En data reciente, el Legislativo venezolano emprendió el proceso de renovación del Poder Ciudadano, uno de los cinco que conforman el Estado venezolano, que "se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el defensor o defensora del pueblo, el fiscal o la fiscal general y el contralor o contralora general de la República", según consta en el artículo 273 de la Constitución local.

Alfredo Ruiz, en funciones como defensor desde 2017, tiene una licenciatura en educación de la Universidad Católica Andrés Bello y cuenta con una trayectoria de "más de 40 años" en la "promoción y defensa de los derechos humanos, apoyando y formando a organizaciones populares, grupos juveniles y comunidades eclesiales de base, tanto en Caracas como en el estado Miranda", lo que ha combinado con una carrera como docente universitario, reseña el portal de la Defensoría.

Por su parte, Gustavo Vizcaíno ejerció durante casi una década como director del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME) y en agosto de 2023 fue designado rector suplente del Consejo Nacional Electoral.

