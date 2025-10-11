Tatiana Capote sufrió un infarto y fue hospitalizada

Este sábado 11 de octubre, se reveló que la exreina de belleza y actriz cubano-venezolana, Tatiana Capote, está hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Jackson Memorial en Miami, Estados Unidos, donde lucha por su recuperación.

El actor Franklin Virgüez, amigo y colega de Capote, compartió la noticia a través de sus redes sociales, expresando su preocupación por la salud de la actriz.

Aunque la actriz ha superado un episodio coronario inicial, su estado sigue siendo delicado. Las complicaciones posteriores han llevado a los médicos a someterla a un tratamiento de diálisis, necesario para purificar su sangre y eliminar el exceso de líquidos, dado que su función renal no está operando adecuadamente.

Virgüez, quien ha trabajado junto a Capote en producciones emblemáticas como la telenovela "Marisela" de 1983, ha manifestado su apoyo incondicional a la actriz en este difícil momento.

La comunidad artística y sus seguidores esperan con ansias noticias positivas sobre su recuperación. A sus 63 años, Capote ha sido un ícono de las telenovelas de los años 80 y 90, y su situación ha conmocionado a sus seguidores.

🇻🇪🏥🙏🏾El actor venezolano Franklin Virgüez informó que su amiga y colega Tatiana Capote sufrió un infarto. 👇



“Mi compañera por años y amiga por siempre Tatiana Capote sufrió un infarto y está hospitalizada en el memorial Hospital de Pembroke Pine. La actriz se encuentra en… pic.twitter.com/LS5UrvBA1O — 2001online (@2001OnLine) October 11, 2025

