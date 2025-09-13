"Te extraño papito": El triste mensaje de la hija del actor Eduardo Serrano tras su muerte

Un legado invaluable en el mundo artístico venezolano y fuera de sus fronteras dejó el actor Eduardo Serrano, quien falleció el pasado jueves, 11 de septiembre a los 82 años de edad tras una incesante lucha contra el cáncer.

Foto: Serrano_magaly en Ig

Hoy, oda su familia extraña enormemente al padre, esposo y abuelo.

Su hija, la también actriz, Magaly Serrano, estuvo a su lado durante su enfermedad y compartió ciertos momentos duros que pasaron en familia y este sábado, 13 de septiembre a través de un emotivo video expresó su gran tristeza ante la partida física de su padre.

"Te extraño papito

Extraño tu risa

El ruido de la cucharita en la taza de café

Tus vueltas a la mesa creando historias

Tus abrazos

Tus preguntas

Tu llegada a la casa

Tu…", escribió Magaly en su cuenta en la red social Instagram, junto al enternecedor audiovisual con el querido, respetado y siempre recordado actor y galán de galanes, Eduardo Serrano.

Foto: RRSS

Magaly, es hija de Eduardo Serrano y la recordada cantante y actriz Mirtha Pérez, residenciados en los Estados Unidos desde hace algunos años.

Lee también: La eternidad de un galán de telenovelas: El legado de Eduardo Serrano

Noticia al Día