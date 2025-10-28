TEALCA inaugura su tienda propia en Maracaibo con nueva imagen corporativa

TEALCA, empresa líder en soluciones logísticas y de encomiendas en Venezuela, realizó la inauguración oficial de su tienda propia en Maracaibo, ubicada en la Av. Cecilio Acosta, calle 67, entre avenidas 11 y 12, diagonal a la bomba Estrella.

Aunque la tienda ya venía prestando servicio, su remodelación con la nueva identidad corporativa de TEALCA marca un hito en la región zuliana, consolidando el compromiso de la compañía con ofrecer una experiencia más cercana, moderna y confiable a todos sus clientes.

Nueva sede en Cecilio Acosta de TEALCA. Foto: Xiomara Solano

Raúl Angulo, director de TEALCA señaló “Entre las innovaciones que tenemos el servicio Tealclic donde cada emprendedor puede generar sus propios envíos, solicitar la recolecta en cualquier parte del país”.

También destacó sus servicios internacionales “Pueden hacer envíos desde estados unidos o España hacia Venezuela a través de nuestras oficinas en Miami y en Madrid”

La renovada sede en Maracaibo ofrecerá todo el portafolio de servicios de TEALCA, incluyendo envíos corporativos, envíos nacionales de paquetes y carga, extra domicilio, recolecta y la atención personalizada que ha consolidado a la marca como una de las más confiables del sector.

Brindis por los éxitos. Foto: Xiomara Solano

TEALCA sigue creciendo

Con más de 40 años de trayectoria, TEALCA sigue expandiendo su red nacional, entregando seguridad, rapidez en tiempos de entrega y servicios especializados para clientes empresariales y particulares.

Raúl Angulo, director de TEALCA. Foto: Xiomara Solano

Para contactos tienen el teléfono: 0424.641.56.61 / WhatsApp: 0424.621.36.52. su

horario: es: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m, y su cuenta de Instagram: @tealcavenezuela.

Es la tercera sede que inauguran este año en Maracaibo. Foto: Xiomara Solano

Tienen envíos nacionales e internacionales. Foto: Xiomara Solano

