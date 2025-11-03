La delegación del Team Venezuela, ha cimentado su leyenda al conquistar por tercera vez el Campeonato Mundial del FIRST Global Challenge (FGC), en la edición 2025 celebrada en Ciudad de Panamá. Con esta hazaña, el equipo venezolano no solo reafirma su dominio global en la robótica juvenil, sino que también trae al país un resultado sin precedentes: un total de tres medallas y dos premios especiales.

El equipo se alzó con el máximo galardón, la Medalla de Oro como líder del WINNING ALLIANCE, tras una demostración magistral de estrategia, ingeniería y trabajo en equipo. Este triunfo no es casualidad; es el resultado de una trayectoria consolidada que convierte a Venezuela en una potencia en el FIRST Global Challenge, sumando el tercer título mundial a sus vitrinas.

La alianza ganadora, liderada por Venezuela, y conformada también por México, Panamá y Camerún, ejecutó una sinergia perfecta, superando a las mejores selecciones del planeta en el desafío de robótica.

Imagen: cortesía

Récord histórico: Venezuela tricampeón global

El Team Venezuela trae a nuestro país premios de gran importancia en la robotica internacional, estos son:

Medalla de Oro WINNING ALLIANCE: Es el máximo galardón que corona al equipo como Campeón Mundial del reto FIRST Global Challenge, liderando la alianza ganadora.

Medalla de Plata GRAND Challenge Award: Es otorgada por obtener la segunda mayor puntuación acumulada durante la fase de clasificación. Es la segunda vez que Venezuela, logra este reconocimiento (tras Singapur 2023), demostrando una consistencia insuperable.

Medalla de Oro International Enthusiasm Award: Una distinción que se le da al equipo por su espíritu y actitud excepcional, promoviendo la energía positiva y el apoyo mutuo entre todas las naciones participantes.

Storytelling Award: Un premio adicional por la creatividad y esmero al narrar la trayectoria del equipo y transmitir su entrega.

Premio Social Media Award: Otorgado al demostrar el compromiso del equipo al usar sus redes sociales, como una plataforma para difundir su propósito y conectar con el mundo.

Este tricampeonato no es solo una victoria en robótica, es una victoria para todo el país. Demuestra que la dedicación, la estrategia y la pasión de nuestros jóvenes pueden alcanzar las cimas más altas del mundo. Ellos, están haciendo historia al forjar un legado que sirva de inspiración a las futuras generaciones.

Noticia Al Dia / Arelys Munda