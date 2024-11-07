Tembló en Barquisimeto este 07-nov

En horas de la tarde de este 07 de noviembre, aproximadamente a la 1:15 un fuerte temblor se sintió en la ciudad de Barquisimeto.

A través de los estados de WhatsApp y otras redes sociales, los barquisimetanos reportaron haber sentido el sismo.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), informó del movimiento telúrico que tuvo epicentro a 19 Km del noroeste de la ciudad de Barquisimeto, con magnitud de 3,7 en la escala de Richter.

