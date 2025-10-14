Tembló en Churuguara y Chichiriviche, estado Falcón

La mañana de este martes 14 de octubre se registraron dos movimiento telúricos, el primero en Churuguara, con una intensidad de 3.8 en la escala de Ritcher.

El segundo se registró al oeste de San Juan de los Cayos, Chichiriviche estado Falcón, con una magnitud de 3.3.

Así lo informó Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) a través de sus redes sociales detallando que el epicentro fue en el sector Siquisiqui.

Otro sismo en Trujillo

Más temprano el organismo informó sobre otro sismo de 2.9 en Isnotú, estado Trujillo.

Noticia al Día/RRSS