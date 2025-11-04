Tembló en Machiques

En punto de las 04:40 a.m. de este martes, 4 de noviembre, se registró un temblor de 2.9 en la escala de magnitud de momento (Mw) en Machiques de Perijá, estado Zulia, según informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial de 4.7 kilómetros y su epicentro se ubicó en las coordenadas 9.421 N -72.865 O, aproximadamente a 80 kilómetros al sureste de la población de Machiques.

El evento telúrico de baja profundidad, pudo haber sido sentido en zonas cercanas, aunque hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas que lamentar. Las autoridades mantienen monitoreo constante en la región, ante cualquier eventualidad.

Funvisis, insta a la población a través de sus canales comunicacionales a reportar cada sismo sentido e imparte tips de supervivencia en caso de algún evento sísmico de gran magnitud.

Lee también: A un mes del sismo de magnitud 6,2 en Zulia: nuevo temblor sacude Maracaibo este viernes

Noticia al Día