Tembló en Machiques

La mañana de este miércoles, 13 de agosto, Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó un sismo de baja intensidad, magnitud 2,6 en Machiques de Perijá en el estado Zulia.

A través de sus canales comunicacionales, el organismo detalló que el temblor se evidenció a las 6:48 a. m. de este miércoles.

El evento telúrico tuvo una profundidad de 2,8 km con epicentro a 58 km al suroeste de Machiques.

Foto: RRSS Funvisis

