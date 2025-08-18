Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

Tendencias sexuales 2025: los juguetes más buscados en México y cómo elegir el ideal

Una guía práctica y actualizada para entender qué buscan las y los mexicanos en bienestar íntimo, y cómo elegir el juguete sexual perfecto según tus necesidades.

Por Noticia al Dia

El interés por el bienestar sexual sigue creciendo en México. Cada vez más personas se informan y exploran productos que mejoran su vida íntima, desde vibradores para mujeres hasta juguetes sexuales para parejas. Si quieres conocer las tendencias 2025 y elegir con confianza, aquí te contamos qué está en auge y cómo acertar en tu compra.

1) Vibradores para mujeres: versatilidad y precisión

Siguen encabezando las búsquedas por su facilidad de uso, variedad de formas, intensidades y el empoderamiento sexual femenino en donde las mujeres han tomado el control de su propio placer, aunque son ideales también para juego en pareja.  Con diversos modelos, desde compactos, de varita, punto G o masajeadores externos focalizados para el clítoris. 

2) Succionadores de clítoris: la revolución del placer externo

Los succionadores de clítoris se han convertido en un imprescindible y el juguete sexual preferido por las mujeres por su estimulación con ondas de aire que simulan un sentido de succión. Son  pequeños, discretos y MUY eficaces, especialmente para quienes buscan orgasmos rápidos o más profundos. Su tecnología ha sido revolucionaria para el placer femenino y el favorito de las mujeres a nivel internacional.

3) Juguetes sexuales con App: control remoto y juego a distancia

Perfectos para parejas a distancia o quienes disfrutan de la tecnología aplicada al placer. Permiten control remoto desde el celular, crear patrones y sincronizar con música. Son los favoritos de las parejas más aventureras para llevar acabo citas con un toque de diversión adicional. Adicionalmente, algunos de estos juguetes han sido actualizados para fanáticos de la realidad virtual al poderse utilizar en Juegos Interactivos así como con WebCams (en donde varias cuentas de OnlyFans los usan con sus clientes V.I.P.). Conoce más en juguetes sexuales con App.

4) Juguetes sexuales para parejas: conexión y complicidad

Desde anillos vibradores hasta juguetes duales, ayudan a ampliar el repertorio sin perder conexión. La clave está en la comunicación y probar a ritmo propio. Además de los juguetes, lo más popular en esta categoría son los Intensificadores, ya que sensibilizan las zonas erógenas para provocar placeres más intensos y provocar la excitación. Inspírate en juguetes para parejas.

5) Dildos realistas: sensación natural con materiales seguros

En 2025, los dildos realistas están viviendo un auge sin precedentes gracias a los avances en diseño y materiales. Ya no se trata solo de imitar la forma anatómica, sino de ofrecer una experiencia sensorial lo más cercana posible al contacto humano.

Las nuevas generaciones están fabricadas con silicona de grado médico y elastómeros de alta calidad que ofrecen una textura suave, flexible y segura para el cuerpo. Muchos incluyen detalles como venas en relieve, glandes definidos y bases con ventosa para fijarlos en superficies lisas, lo que amplía las posibilidades de uso. Su material y diseño ofrecen nuevas sensaciones realistas como nunca antes.

Estas mejoras han hecho que los dildos realistas sean una opción popular tanto para quienes buscan una experiencia lo más fiel posible a la penetración, como para quienes desean explorar nuevas sensaciones con seguridad y control.

6) Juguetes anales: de iniciación a experto

La conversación pública sobre el tema del sexo anal era mucho más limitada, y la desinformación y los tabúes sobre el tema reducían la aceptación social. Muchas personas los asociaban únicamente con prácticas avanzadas o con cierto estigma, y la presencia de juguetes sexuales anales en tiendas físicas y representación en medios era escasa.

En 2025, el panorama es muy distinto. La popularidad de los juguetes anales ha crecido exponencialmente gracias a una combinación de factores sociales, tecnológicos y culturales dirigidos a una mayor apertura sexual asi como de los beneficios a la salud de la próstata. En el crecimiento del juego anal destaca la importancia de plugs con base de seguridad, lubricantes adecuados y tamaños graduales. 

Los juguetes anales han pasado de ser un producto de nicho a una categoría mainstream gracias a la educación sexual, el marketing inclusivo, la innovación tecnológica y la facilidad de compra online. Ya no se asocian únicamente con prácticas avanzadas, sino que se presentan como una opción segura, diversa y adaptable para cualquier persona interesada en explorar nuevas sensaciones.

7) Masturbadores masculinos: realismo y nuevas sensaciones

Los juguetes estilo Pocket Pussy diseñados para estimular con texturas internas y ajustes de succión, son cada vez más populares por su comodidad y discreción con diseños tipo latas. Son ideales para viajes, de ahi que proviene su prefijo "pocket " que quiere decir bolsillo en inglés. 

Cómo elegir el juguete ideal (sin equivocarte)

  • Define tu objetivo: ¿estimulación externa, interna o ambas? ¿juego individual o en pareja?
  • Material seguro para el cuerpo: silicona de grado médico, vidrio borosilicato o acero inoxidable.
  • Tamaño e intensidad: empieza con dimensiones pequeñas/medias y sube gradualmente.
  • Compatibilidad con lubricantes: con silicona, usa siempre lubricante a base de agua.
  • Silencioso e impermeable: ideal si buscas discreción o usarlo en regadera.
  • Reseñas y soporte: compra en tiendas con asesoría y políticas claras.

Seguridad, higiene y cuidado

Lava el juguete antes y después de cada uso con agua tibia y jabón neutro o limpiador específico; sécalo bien y guárdalo en una funda. Si lo compartes, usa condón nuevo cada vez. Para evitar irritación, opta por lubricantes a base de agua, especialmente con juguetes de silicona.

Información y libertad para disfrutar

La conversación sobre sexualidad hoy es más abierta, informada e inclusiva. Con la guía adecuada, cualquier persona puede encontrar un producto a su medida y vivir su placer con libertad y seguridad. Si quieres explorar más, conoce las guías y colecciones de Cake Sex Shop y elige el juguete que mejor se adapte a ti.

