Tenía 14 años la joven hallada en una quebrada en Aragua

Como Sofía Torres, de 14 años de edad, fue identificada la adolescente que fue encontrada sin vida dentro de un canal del sector 5, en Los Hornos del municipio Libertador, en Aragua.

Su hallazgo se registró el pasado 25 de noviembre. Estaba desnuda y tenía cinco puñaladas en el cuello.

La identificación se logró gracias a la investigación de campo y los estudios antropológicos y odontológicos forenses, efectuados por los técnicos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

Se conoció que la joven salió de su casa el domingo 24 de noviembre, para compartir con unos amigos en una fiesta en Palo Negro y desde entonces estaba desaparecida.

Fue el pasado 25 de noviembre cuando los vecinos observaron el cuerpo de una persona, e inmediatamente dieron parte a las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas.

Las investigaciones se orientan a determinar quién o quiénes cometieron ese acto criminal y cuál sería el móvil. Los pesquisas continúan interrogando a los familiares y amigos de la adolescente. Presumen que más de dos personas estarían implicadas en ese homicidio.

