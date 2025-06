Terminal de Mérida reanuda sus operaciones este lunes 30-Jun tras contingencia por lluvias

El Terminal de Pasajeros José Antonio Paredes de Mérida reactivará sus actividades este lunes, 30 de junio en las rutas extraurbanas tras la contingencia generada por las lluvias en días pasados, según informó el alcalde del municipio metropolitano Libertador del estado andino, Jesús Araque.

A través de las redes sociales del Terminal de Mérida, las autoridades agradecieron la "comprensión y paciencia" de la colectividad durante el periodo de "inactividad forzosa", e igualmente exhortaron a los transportistas y a la comunidad a acatar las normas que se emitan para permitir un flujo eficiente de las operaciones.

Las instalaciones del terminal de la ciudad de Mérida habían sido cerradas para las rutas extraurbanas el pasado miércoles 25 de junio, luego de las afectaciones que produjeron las lluvias el día anterior por el paso de las ondas tropicales 8 y 9.

No hay fallecidos por las lluvias

El gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, informó el sábado 28 de junio que, hasta el momento, no se habían registrado pérdidas humanas ni heridos en el estado como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días.

“Nosotros hoy podemos decir que no tenemos una vida que lamentar, no hay nadie herido, no ha fallecido ninguna persona en esta emergencia”, subrayó.

Sin embargo, precisó que se han contabilizado 370 viviendas afectadas, de las cuales 103 han sufrido pérdida total y 151 se encuentran en condiciones de alto riesgo.

Grupos voluntarios de las diferentes instituciones han recolectado alimentos, medicamentos y todo lo necesario para las personas de las diferentes poblaciones damnificadas tras las fuertes precipitaciones.

El corresponsal de UR en Mérida, Jade Delgado, detalló que Cacute está a orillas del río Chama que “fue uno de los que se desbordó y que está bastante crecido todavía y que tuvo muchos daños. Se puede ver cómo ha socavado parte de ese muro de tierra que hay allí que da a diferentes comunidades”.

El reportero subrayó que además de los voluntarios “hay más de 6 mil 500 funcionarios de los diferentes organismos de seguridad: Fuerza Armada Nacional, Protección Civil, Policía del Estado, Policía Regional, Policía Municipal, se han se han desplegado en las áreas afectadas”.

Noticia al Día/Con información de Mundo UR