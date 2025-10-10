Terremoto de 7,4 sacude a Filipinas durante la mañana de este viernes

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Santiago, Filipinas, esta mañana, con un epicentro a 20 km al este y una profundidad de 58,1 km.
El servicio sismológico de Filipinas recomendó a los habitantes de las ciudades costeras del centro y sur que evacúen inmediatamente a terrenos más elevados, debido a la amenaza de un tsunami.
Recientemente, el 30 de septiembre, otro sismo de magnitud 6,9 ocurrió frente a las costas de Filipinas, sin amenaza de tsunami.
Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.
Noticia al Día