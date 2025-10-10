Viernes 10 de octubre de 2025
Al Dia

Terremoto de 7,4 sacude a Filipinas durante la mañana de este viernes

Recientemente, el 30 de septiembre, otro sismo de magnitud 6,9 ocurrió frente a las costas de Filipinas, sin amenaza de tsunami

Por Christian Coronel

Terremoto de 7,4 sacude a Filipinas durante la mañana de este viernes
Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Santiago, Filipinas, esta mañana, con un epicentro a 20 km al este y una profundidad de 58,1 km.

El servicio sismológico de Filipinas recomendó a los habitantes de las ciudades costeras del centro y sur que evacúen inmediatamente a terrenos más elevados, debido a la amenaza de un tsunami.

Recientemente, el 30 de septiembre, otro sismo de magnitud 6,9 ocurrió frente a las costas de Filipinas, sin amenaza de tsunami.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

Noticia al Día

Temas:

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Zulia bajo lluvias variables mientras Inameh monitorea trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry

Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

Presidente Maduro solicita de urgencia una reunión en la ONU ante despliegue militar de Estados Unidos

Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

Zulia bajo lluvias variables mientras Inameh monitorea trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry

Congreso de Perú aprueba destitución de Dina Boluarte

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

