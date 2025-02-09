Terremoto en el Caribe de 8.0 generó alerta de tsunami en varios países

Un sismo de magnitud 8.0 se produjo este sábado 8 de febrero en el Caribe. El movimiento telúrico se registró a 209 kilómetros al suroeste de George Town, Islas Caimán.

Debido al terremoto se emitió una alerta de tsunami, que puede afectar, aparte de las Islas Caimán, las islas de San Andrés y Providencia (Colombia), Jamaica, Cuba, México, Honduras, Haití, Panamá, Nicaragua y Guatemala, entre otros países. Las olas del tsunami son posibles en costas ubicadas a 1.000 kilómetros del epicentro del sismo, de acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).



Poco después, la alerta fue descartada para los países del golfo de México y la costa este de EE.UU. y Canadá, aunque la advertencia de tsunami sigue activa para Puerto Rico e Islas Vírgenes. "Se sabe que terremotos de este tamaño generan tsunamis peligrosos para las costas cercanas a la fuente", se indica.

La NOAA avisó de que para Puerto Rico y las Islas Vírgenes también existe una amenaza de "fluctuaciones del nivel del mar y fuertes corrientes oceánicas que podrían ser un peligro a lo largo de las costas, playas, en puertos y en aguas costeras". Sin embargo, señaló que aún no se ha confirmado la generación de olas de tsunami.

A lo largo de costas de Cuba pueden registrarse las olas de tsunami de 1 a 3 metros por encima del nivel de la marea, mientras en Honduras e Islas Caimán las de menos de un metro, agregó el organismo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a "tomar todas las medidas de protección en playas y poblados costeños" del país. "Prudencia", escribió en su cuenta de X.

La República Dominicana también activó su protocolo de tsunami y emitió alerta amarilla para todas las costas del país.

Asimismo, las sirenas de emergencia sonaron en Puerto Rico.

Noticia al Día / RT