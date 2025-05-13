Thalia agradeció el homenaje que le hizo Karol G: "Me inspiras, Bichota hermosa"

La reconocida artista mexicana Thalia conmovió a sus seguidores con unas hermosas palabras dedicadas a la artista colombiana Karol G. A través de sus redes sociales, Thalia expresó su profunda emoción y agradecimiento tras ver el documental de Karol G, "Mañana fue muy bonito".

lee tambièn: Madonna estrenará miniserie sobre su vida en Netflix

En este documental la colombiana homenajea a Thalía, gesto que fue agradecido por la diva mexicana.

En su mensaje, Thalia citó directamente el gesto que la tocó profundamente,"Karol G… Verte brillar y escuchar que, de alguna manera, fui parte de tu inspiración me emocionó hasta el alma". Con evidente cariño, la mexicana continuó, "Gracias por ese detalle tan lindo en tu documental. Tú también me inspiras con tu fuerza, tu autenticidad y ese corazón gigante que dejas en todo lo que haces".

Además, Thalia resaltó la importancia del apoyo mutuo entre mujeres en la industria musical: "Qué hermoso es ver cómo las mujeres podemos impulsarnos, elevarnos y celebrar juntas cada paso". Con admiración y afecto, añadió: "Aquí estoy, siempre aplaudiéndote y admirándote, bichota hermosa".

Finalmente, Thalia envió un mensaje de aliento a Karol G, asegurando un futuro brillante, "Sigue volando alto, que esto apenas comienza".

Es así como, Thalia manifestó públicamente su emoción por el detalle que Karol G tuvo en su documental "Mañana fue muy bonito". En una emotiva escena, se muestra a una pequeña Karol G compartiendo su sueño de ser una gran artista, mencionando a Thalia como una de sus mayores inspiraciones.

Este gesto conmovió profundamente a Thalia, quien no dudó en expresar su admiración y cariño hacia la "Bichota" a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. De esta manera, queda demostrado el respeto y la admiración mutua entre estas dos grandes figuras de la música latina.

Texto: Bleidys Sanchez/ Pasante

Noticia al Día