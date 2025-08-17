Thalía celebra el 30 aniversario del estreno de ‘María la del barrio’ con tremenda torta alegórica

El 14 de agosto de 1995 se estrenó en México el exitoso melodrama ‘María la del barrio’ y a 30 años de este fenómeno mundial, su protagonista, la superestrella Thalía lo celebró con tremenda torta alegórica, en la cual lucieron diferentes fotos de su personaje.

Así lo publicó Thalía en sus redes sociales con el fondo musical de la canción del ‘culebrón’ que también interpreta ella misma.

"A Mucha Honra! María la del Barrio soy!!! 😌💃💯 #30Aniversario", escribió la artista al pie de la publicación, que rápidamente alcanzó más de 50 mil me gusta (Likes).

